عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد الصاوي: تنتابني مشاعر متناقضة لحظة تكريمي في المهرجانات ولهذا السبب درست المحاماة

خالد الصاوي وندوة
خالد الصاوي وندوة تكريمه في الاسكندرية

كشف الفنان خالد الصاوي عن سيطرة العديد من المشاعر والأحاسيس لحظة تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط والذي يستمر فعاليات دورته 37 حتى 30 سبتمبر الحالى.
 
وقال خالد الصاوي خلال ندوة تكريمه في مهرجان الإسكندرية، إنه تنتابه في هذه المناسبات التكريمية العديد من المشاعر والأحاسيس ولعل أبرزها الشعور بأننا نتحدث عن شخص آخر غيرى. 

وأوضح خالد أشعر أيضا بحالة من الطفولة والارتباك أحيانا وربما لكوني لم أرزق بأطفال وبالتالي أشعر دائما أن بداخلي طفل صغير. 

وأشار خالد الصاوي إلى شعوره بالتقدم بالعمر وهو أمر لا أفضل التفكير فيه.

وتحدث الفنان خالد الصاوي عن عمله كمحامي: وانا صغير كنت أريد أن أعمل في السياسة لذلك اتجهت للمحاماة اقتداء بوالدي الذي كان يتحدث في المرافعات بصيغة المجني عليه ويدافع عنه ليحقق العدل، فأخذت منه هذه الطريقة وبدأت أطبق ما تعلمته من والدي في حياتي والشخصيات التي جسدتها لأن كل إنسان له بصمة.

أفلام المهرجان

ويعرض للمكرمين أفلام خلال فعاليات المهرجان فالفنان خالد الصاوي اختار فيلم للايجار، وسلوي عثمان اختارت فيلم عفاريت الأسفلت، ويعرض فيلم الجوع للمخرج علي بدرخان، وحبيبي دائما للراحلة كوثر هيكل ، وضحك ولعب وجد وحب لمدير التصوير طارق التلمساني، وفيلم كلام في الممنوع للمخرج الكبير عمر عبد العزيز.

txt

بزغروطة.. داليا مصطفي تنتهي من تصوير مسلسل حرير مخملي

txt

ندوة تكريم خالد الصاوي بمهرجان الإسكندرية لدول المتوسط.. بث مباشر

لجان التحكيم

وكانت قد أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بالدورة ال٣٧ للمهرجان المزمع إقامتها في الفترة من ٢٥ حتى ٣٠ سبتمبر الجاري.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من المخرجة البوسنية إينا سينديجارفيتش، الأكاديمي المغربي حسن الروخ، الفنان المصري كريم قاسم، المخرجة الأسبانية نايرا سانز فوينتس و الناقد الألماني توماس كاسكي.


و تضم مسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط ١٧ فيلما وهم الروماني "لا أحد" للمخرج ميهانيا راريس هانتيو، المصري "يُحكى أن" للمخرج عبدالفتاح زيدان، التونسي "حفيد عائلة مراد" للمخرج ابانوب يوسف، الفلسطيني "اورانوس" للمخرجة آية أحمد مطر بيع، الفرنسي "تحت التراب"للمخرج ايريك ريبوت، السوري "حبل الغسيل" للمخرج محمود جقماقي، اليوناني "هانسل" للمخرج فيفيان باباجورجيو.
 

كما تضم المسابقة الفيلم المصري "باب معزول" للمخرج إسلام رزة، الإيطالي "أنا أحب" للمخرج سيمون بوزيلي، "يوم موت الرجل" من مصر إخراج محمد مالك، "نهاية المعاناة" من اليونان إخراج جاكلين لينتزو، "المسيرة الأخيرة" من الجزائر إخراج محمد نجيب العمراوي، "الموجة الأخيرة" من المغرب إخراج مصطفى فارماتي، "القصر الشرقي" من لبنان إخراج ليان ورينو، الفيلم الفرنسي المغربي "نشيد الخطيئة" للمخرج خالد معدور، "الوداع فيسنا" من سلوفينيا واستراليا إخراج سارة كيرن، و"الشباب لا ينام" من فرنسا من إخراج بيرين لامي و كويكيا.
 

ترشيحاتنا

الكشف عن مواصفات هواتف موتورولا Motorola G Pure و Moto E40

خالد الصاوي: تأثرت بشخصيتي في فيلم الفيل الأزرق وزوجتى كادت تفقد الوعي

بعد هدف محمد صلاح.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

يصعب تشخيصه مبكرًا.. 7 علامات لسرطان المبيض

ماذا قال "رجل" آبي أحمد لأمريكا من على منصة الأمم المتحدة؟

رسميا.. تويوتا تعلن: السيارات الكهربائية هي العدو الأول لنا 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطة دي موجودة.. وزير التعليم العالي يلمح لاحتمالية تأجيل العام الدراسي إذا تفاقمت الإصابات

عقوبة طبيب واقعة طفلة الغربية في قانون مزاولة مهنتي الصيدلة والطب

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

الخطيب يحسم موقف موسيماني النهائي اليوم

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

مفاجأة مدوية.. كارتيرون لم يوقع علي عقود التجديد للزمالك

رماها وهي بتفرفر.. والدة منار ضحية حقنة الطبيب البيطري تحكي تفاصيل صادمة.. فيديو

كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لودية ليبيريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

لا يتوقف عن البكاء؟ حيلة لن تتوقعها لتهدئة طفلك وتنويمه سريعًا

بمسدس لعبة.. لص يسطو على بنك ومفاجأة غير متوقعة توقع به|صور

فيديو

فيديوجراف.. غير متخصص.. وفاة طفلة عن طريق حقنة بالخطأ من صيدلي

فيديوجراف| بعضهن اعترف .. نجمات لجأن إلى عمليات التجميل

فيديوجراف.. فرض ضريبة على اليوتيوبرز والبلوجرز..هؤلاء الأعلى ربحا

قتلت شاب في 10 دقائق .. مخاطر صحية تسببها المشروبات الغازية

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

د. ضياء حسنى يكتب: الذبحة الصدرية وانتشارها بين الشباب

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

اﻟﻤﺰﻳﺪ