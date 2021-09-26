خالد الصاوي: تنتابني مشاعر متناقضة لحظة تكريمي في المهرجانات ولهذا السبب درست المحاماة

كشف الفنان خالد الصاوي عن سيطرة العديد من المشاعر والأحاسيس لحظة تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط والذي يستمر فعاليات دورته 37 حتى 30 سبتمبر الحالى.



وقال خالد الصاوي خلال ندوة تكريمه في مهرجان الإسكندرية، إنه تنتابه في هذه المناسبات التكريمية العديد من المشاعر والأحاسيس ولعل أبرزها الشعور بأننا نتحدث عن شخص آخر غيرى.



وأوضح خالد أشعر أيضا بحالة من الطفولة والارتباك أحيانا وربما لكوني لم أرزق بأطفال وبالتالي أشعر دائما أن بداخلي طفل صغير.



وأشار خالد الصاوي إلى شعوره بالتقدم بالعمر وهو أمر لا أفضل التفكير فيه.

وتحدث الفنان خالد الصاوي عن عمله كمحامي: وانا صغير كنت أريد أن أعمل في السياسة لذلك اتجهت للمحاماة اقتداء بوالدي الذي كان يتحدث في المرافعات بصيغة المجني عليه ويدافع عنه ليحقق العدل، فأخذت منه هذه الطريقة وبدأت أطبق ما تعلمته من والدي في حياتي والشخصيات التي جسدتها لأن كل إنسان له بصمة.



أفلام المهرجان

ويعرض للمكرمين أفلام خلال فعاليات المهرجان فالفنان خالد الصاوي اختار فيلم للايجار، وسلوي عثمان اختارت فيلم عفاريت الأسفلت، ويعرض فيلم الجوع للمخرج علي بدرخان، وحبيبي دائما للراحلة كوثر هيكل ، وضحك ولعب وجد وحب لمدير التصوير طارق التلمساني، وفيلم كلام في الممنوع للمخرج الكبير عمر عبد العزيز.

لجان التحكيم

وكانت قد أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بالدورة ال٣٧ للمهرجان المزمع إقامتها في الفترة من ٢٥ حتى ٣٠ سبتمبر الجاري.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من المخرجة البوسنية إينا سينديجارفيتش، الأكاديمي المغربي حسن الروخ، الفنان المصري كريم قاسم، المخرجة الأسبانية نايرا سانز فوينتس و الناقد الألماني توماس كاسكي.



و تضم مسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط ١٧ فيلما وهم الروماني "لا أحد" للمخرج ميهانيا راريس هانتيو، المصري "يُحكى أن" للمخرج عبدالفتاح زيدان، التونسي "حفيد عائلة مراد" للمخرج ابانوب يوسف، الفلسطيني "اورانوس" للمخرجة آية أحمد مطر بيع، الفرنسي "تحت التراب"للمخرج ايريك ريبوت، السوري "حبل الغسيل" للمخرج محمود جقماقي، اليوناني "هانسل" للمخرج فيفيان باباجورجيو.



كما تضم المسابقة الفيلم المصري "باب معزول" للمخرج إسلام رزة، الإيطالي "أنا أحب" للمخرج سيمون بوزيلي، "يوم موت الرجل" من مصر إخراج محمد مالك، "نهاية المعاناة" من اليونان إخراج جاكلين لينتزو، "المسيرة الأخيرة" من الجزائر إخراج محمد نجيب العمراوي، "الموجة الأخيرة" من المغرب إخراج مصطفى فارماتي، "القصر الشرقي" من لبنان إخراج ليان ورينو، الفيلم الفرنسي المغربي "نشيد الخطيئة" للمخرج خالد معدور، "الوداع فيسنا" من سلوفينيا واستراليا إخراج سارة كيرن، و"الشباب لا ينام" من فرنسا من إخراج بيرين لامي و كويكيا.

