عاجل
سقوط نصاب انتحل صفة موظف خدمة عملاء بنك للاستيلاء على أموال المواطنين
خسائر فادحة.. روسيا تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة
دخل العناية للمرة الثانية.. تدهور الحالة الصحية للفنان سامي عبد الحليم
الذروة الخميس.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وعودة الانخفاض
برلماني: توجيهات الرئيس بشأن قوانين الأسرة خطوة مهمة لإصلاح تشريعي متكامل
قوانين الأحوال الشخصية.. توجيهات الرئيس السيسي ثورة تشريعية لحماية الأسرة
بالتعاون مع خبير عالمي.. نجاح جراحة دقيقة بالوجه والفكين بمستشفى المحلة العام
وزير الخارجية يلتقى برئيس جمهورية تتارستان لبحث تعزيز التعاون الثنائي
مصدر لبناني يكشف الهدف من المفاوضات مع الاحتلال في واشنطن
الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا الاتحادية وتتارستان
وزير الخارجية السوداني يتفقد سير إمتحانات أبناء الجالية بالقاهرة
الرئيس الإيراني: الدبلوماسية هي المسار المفضل لحل النزاعات
برلمان

بالتزامن مع مد فترة التصالح.. تحركات برلمانية لتعديل قانون مخالفات البناء

عبد الرحمن سرحان

بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2026، في إطار إتاحة الفرصة أمام المواطنين لإنهاء إجراءاتهم، تشهد أروقة مجلس النواب تحركات متزامنة لإجراء تعديلات تشريعية على قانون التصالح.

 

وفي هذا السياق، أعلن المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، عزمه التقدم بمشروع قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن التطبيق العملي للقانون الحالي كشف عن وجود تحديات كبيرة تتطلب تدخلًا تشريعيًا عاجلًا.

وأوضح منصور، في تصريحات خاصة، أن نسبة من تم إنهاء إجراءات التصالح الخاصة بهم لا تتجاوز ما بين 15% إلى 20% فقط، بينما لا تزال النسبة الأكبر من المواطنين، والتي تقترب من 85%، في انتظار حسم طلباتهم، رغم مرور نحو 6 سنوات ونصف على بدء تطبيق منظومة التصالح، وهو ما يعكس وجود أزمة حقيقية في التنفيذ.

وأشار إلى أنه سبق وتقدم بمشروع قانون متكامل لمعالجة أوجه القصور، إلا أنه لم يحظ بالموافقة من الحكومة أو المجلس السابق، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب وجود بيانات دقيقة وواضحة بشأن موقف طلبات التصالح، سواء المقبولة أو المرفوضة، وأسباب الرفض، وعدد الملفات التي تم الانتهاء منها.

وكان النائب قد تقدم بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية، والإسكان، والزراعة، والأوقاف، والري، بشأن آليات تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء، مطالبًا ببيانات تفصيلية تتضمن عدد الطلبات المقدمة، ونسب الإنجاز، والطلبات خارج الحيز العمراني، ومشكلات استكمال الأعمال وصب السقف، وأزمات الجراجات، وغلق السيستم، وقيود الارتفاعات، والرسوم الجزافية، والمتناثرات، واتحاد الشاغلين.

ولفت إلى أن من أبرز الإشكاليات التي تواجه المواطنين، الارتفاع الكبير في رسوم قيود الارتفاعات، إلى جانب تأخر تعديلات قانون الزراعة فيما يتعلق بالإحلال والتجديد والتعلية، فضلًا عن استمرار مشكلات تحديد الأحوزة العمرانية والكتل المبنية القريبة من الحيز العمراني، وهو ما يعرقل تقنين أوضاع عدد كبير من الحالات.

وأضاف أن ممثلي الحكومة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب في أبريل الماضي، أشاروا إلى دراسة التعديلات المقدمة، مع وعد بإحالتها إلى البرلمان خلال مايو 2025، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، ما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين، فضلًا عن حرمان الدولة من حصيلة مالية متوقعة قد تصل إلى 200 مليار جنيه.

وأكد منصور أن القانون لا يزال “محلك سر”، مشددًا على استمراره في التقدم بمشروع قانون جديد يتضمن حلولًا واضحة لأزمات التصالح، خاصة فيما يتعلق بملفات صب السقف، والجراجات، والرسوم الجزافية، والمتناثرات، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة بين المواطنين.

 

إحالة مشروع قانون لتعديل التشريعات المرتبطة

وفي وقت سابق، أحال مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطية الفيومي، بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، والإعلام والثقافة والآثار، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

الدواجن

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

انخفاض أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-4-2026.. كم وصل عيار 21؟

أسعار الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

احمد مجاهد

عند الله تجتمع الخصوم.. أحمد مجاهد يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل مثيرة

حالة الطقس

تحذير من الشبورة الكثيفة وعواصف رملية.. الأرصاد تكشف خريطة التقلبات الجوية بالساعات المقبلة

مجلس النواب

برلمانية: توجيهات الرئيس بسن قوانين للأحوال الشخصية يعيد الانضباط للعلاقات الأسرية

محمد أبو العلا

العربي الناصري: توجيهات الرئيس بشأن قوانين الأسرة خطوة لترسيخ العدالة الاجتماعية وبناء تشريع يعكس هوية الدولة

وحدات الإيجار القديم

مهلة جديدة حتى 12 يوليو.. المستحقون لشقق الإسكان البديل طبقا لقانون الإيجار القديم

بالصور

سر ورق الكرنب على الثدي والرأس والقدم ..شاهدى ماذا يحدث لجسمك؟

سر ورق الكرنب على الثدي
سر ورق الكرنب على الثدي
سر ورق الكرنب على الثدي

معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة.. وصفة خطيرة لتحضيرها في البيت مثل المطاعم

معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة
معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة
معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات
أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات
أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

تأمين 10 آلاف جنيه.. تفاصيل مزاد علني لبيع سيارات حكومية في الجيزة

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد