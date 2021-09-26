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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد عدوية وحمادة هلال ضيفا حفل زفاف نجل عبد الباسط حمودة.. فيديو

محمد عدوية وعبد الباسط
محمد عدوية وعبد الباسط حموده

تصدر النجمان محمد عدوية وحمادة هلال، التريند في حفل زفاف نجل الفنان عبد الباسط حمودة حيث أقيم حفل الزفاف في أجواء مبهجة، وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لهم.

 

وكان احتفل المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، بحفل زفاف نجله الأصغر ماجد على عروسه رحمة حامد، وحضر عدد كبير من الأسرة والأصدقاء المقربين داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وكان طرح النجم محمد عدوية، أحدث أغانيه من ألبومه الجديد على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتي تحمل اسم "سور ورا سور" من كلمات أحمد عبدالنبى وألحان وتوزيع مونتى وإنتاج ياسر حسانين وهندسة صوت خالد رؤوف.

 

ويتعاون الفنان محمد عدوية، في ألبومه الغنائى الجديد مع كبار الشعراء والموزعين والملحنين ويحرص من خلاله على تقديم عدد من الأغانى المتنوعة وأشكال موسيقية مختلفة تضيف لرصيده الغنائى.

 

من ناحية أخرى يطرح النجم محمد عدوية، خلال الأيام المقبلة أغنية "ناس وداسوا" التي تجمعه مع مطرب الراب سداوى، وتحمل شكلًا موسيقيًّا جديدًا من خلال مزج موسيقى الراب بالطابع الشرقى.

 

وتقول كلمات الأغنية: "جابوا جابوا جابوا سيرتي.. قلبوا قلبوا بقوا ضدي، غلبوا عندي.. منهم زادت حيرتي.. ناس وداسوا بافترا في الرأس هموم متلتلة طب ليه يا دنيا مش كده".

محمد عدوية حمادة هلال عبد الباسط حمودة زفاف نجل عبد الباسط حموده أغاني محمد عدوية

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