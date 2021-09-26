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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

قادة المستقبل "Next Leaders".. انطلاق مبادرة متطوعي مديرية الشباب والرياضة بالشرقية

صدى البلد

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انطلاق فاعليات مبادرة متطوعي مديرية الشباب والرياضة (قادة المستقبل Next Leaders) والتي تنظمها المديرية بالتعاون مع محافظة الشرقية، بهدف تحفيز الشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية لهم فضلاً عن تنمية الوعي الثقافي والعلمي وإطلاق المهارات الإبداعية، ودعم الخدمات الشبابية والرياضية وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل.

 

ورحب محافظ الشرقية بشباب المبادرة، معرباً عن تقديره لما تقدمه وزارة الشباب والرياضة من مبادرات تستهدف إحداث حراك مجتمعي بمشاركة الشباب بمختلف فئاتهم وأعمارهم.

 

وأكد على دعم المحافظة لهم بتذليل جميع العقبات أمام تنفيذ فعاليات المبادرة والوصول الي تحقيق الهدف منها، لافتاً إلى حرص المحافظة على تحفيز الشباب لطرح أفكار ومشروعات ومبادرات جديدة تخدم المحافظة، وتنشر الثقافة الرياضية والتي تعد «أسلوب حياة» للشباب.

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من جانبه أوضح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المبادرة التي أطلقتها المديرية ترتكز على تكوين مجموعات من الشباب المتطوعين يجوبون الشوارع والمصالح الحكومية بمختلف المراكز والمدن للقيام بتوزيع ملصقات تتضمن إنجازات محافظة الشرقية وعرض الخطة الاستراتيجية للمحافظة خلال الفترة من 2019-2023 وذلك في اطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

 

وقدم شباب المبادرة الشكر لمحافظ الشرقية لاستقباله لهم اليوم بالديوان العام ومشاركته في إعلان انطلاق فاعليات المبادرة والتي تستهدف توزيع 1000 ملصق يضم إنجازات المحافظة بمراكز (الزقازيق – ديرب نجم – منيا القمح – العاشر من رمضان – أبو كبير) وبمشاركة 300 شاب وفتاه من أعضاء نوادي التطوع بمديرية الشباب والرياضة.

 

وحرص محافظ الشرقية علي التقاط صورة تذكارية مع عدد من الشباب المشاركين، متمنيا لهم نجاح المبادرة والوصول الي اكبر عدد من المواطنين وتحقيق الهدف المنشود منها.

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