عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل تجوز الصلاة أثناء الأذان ؟ الإفتاء: جائز .. وتحدد الضوابط الشرعية

هل تجوز الصلاة أثناء
هل تجوز الصلاة أثناء الأذان

هل تجوز الصلاة أثناء الأذان ؟، سؤال حائر بين الناس ورد إلى دار الإفتاء المصرية، وأجاب عنه الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء عبر صفحة الدار بـ«فيسبوك».


وقال الدكتور محمود شلبي، إنه تجوز الصلاة عند سماع الأذان مباشرة، ولا يشترط تأخير الصلاة لتمام الأذان، لأنَّ الأذان إنَّما هو علامة على دخول الوقت، والتأخير الذي تفعله جماعة المساجد بعد الأذان ليس قصدهم به دخول الوقت، فالوقت قد دخل ببداية الأذان وإنما قصدهم به أن يدرك الناس الصلاة.


هل تجوز الصلاة عند سماع الأذان مباشرة
وأضاف «شلبي» في إجابته عن سؤال: «هل تجوز الصلاة عند سماع الاذان مباشرة؟»، أن من الأفضل لك ألا تصلي بعد أن يبدأ المؤذن بالأذان مباشرة وإنما تنتظر حتى تردد مع المؤذن الأذان ثم تدعو بدعاء الوسيلة، وتصلي السنة، ثم الفريضة، لتنال ثواب ترديد الأذان.
 

الصلاة عند سماع الاذان
وأوضح أنه إذا قال المؤذن: "الله أكبر" فقد آذن - أي أعلن - بدخول وقت الصلاة، وإذا دخل وقت الصلاة صحت الصلاة، وجاز أن يكبر المصلي تكبيرة الإحرام فورا، ولا يشترط أن ينتظر انتهاء الأذان كاملًا، ولكن يسن للمسلم أن يستمع إلى المؤذن، وأن يردد معه ما يقول، حتى يحصل على المغفرة التي وعدها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل هذا الوقت لا يتجاوز دقيقتين.

فضل ترديد الأذان
ترديد الأذان وراء المؤذن يعد من القربات والطاعات التي غفل عنها الكثير من الناس لما ورد في الحديث عن أبي سعيد الخدري رَضِي اللَّهُ عَنهُ أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.‏

كيف تردد الأذان
ترديد الأذان بأن يقول مثل المؤذن تمامًا ماعدا عند حي على الصلاة وحي على الفلاح فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، مستشهدًا بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة» (رواه مسلم).

ما يقال بعد الأذان
ويستحب أن يقال بعد الأذان ما ورد عَنْ عبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمرِو بْنِ العاصِ رضِيَ اللَّه عنْهُما أَنه سَمِع رسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقُولُ: «إِذا سمِعْتُمُ النِّداءَ فَقُولُوا مِثْلَ ما يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا علَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى علَيَّ صَلاةً صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ بِهَا عشْرًا، ثُمَّ سلُوا اللَّه لي الْوسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ في الجنَّةِ لا تَنْبَغِي إِلاَّ لعَبْدٍ منْ عِباد اللَّه وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو، فَمنْ سَأَل ليَ الْوسِيلَة حَلَّتْ لَهُ الشَّفاعَةُ» (رواه مسلم).

وعنْ جابرٍ بن عبد الله رضَي اللَّه عنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " من قَال حِين يسْمعُ النِّداءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هذِهِ الدَّعوةِ التَّامَّةِ، والصَّلاةِ الْقَائِمةِ، آت مُحَمَّدًا الْوسِيلَةَ، والْفَضَيِلَة، وابْعثْهُ مقَامًا محْمُودًا الَّذي وعَدْتَه، حلَّتْ لَهُ شَفَاعتي يوْم الْقِيامِة" (رواه البخاري). وفي رواية عند البيهقي بزيادة: "إنك لا تخلف الميعاد"، موضحًا معنى الوسيلة: مَنزِلَةٌ في الجنَّةِ لا تَنْبَغِي إِلاَّ لعَبْدٍ منْ عِباد اللَّه، ومعنى الفضيلة: المرتبة الزائدة على الخلائق.
 

دعاء الاستفتاح في الصلاة.. وقته وكيفيته

القراءة من الهاتف تبطل الصلاة في هذه الحالة .. الإفتاء تكشف عنها


ومعنى المقام المحمود: الشفاعة العظمى عند الله للفصل بين العباد ولا يؤذن فيها إلا للنبي محمد - صلى الله عليه وسلم -، وسمي بالمقام المحمود؛ لأنّ جميع الخلائق يحمدون محمدًا - صلى الله عليه وسلم - على ذلك المقام، فشفاعته سبب فكّ كربتهم من أهوال المحشر والانتقال إلى الحساب والفصل بين الخلائق).

ويستحب أن يقال بعد الأذان أيضًا ما ورد عنْ سَعْدِ بْن أَبي وقَّاصٍ رضِيَ اللَّه عنْهُ عَن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَال حِينَ يسْمعُ المُؤذِّنَ: أَشْهَد أَنْ لا إِله إِلاَّ اللَّه وحْدهُ لا شَريك لهُ، وَأَنَّ مُحمَّدًا عبْدُهُ وَرسُولُهُ، رضِيتُ بِاللَّهِ ربًّا، وبمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وبالإِسْلامِ دِينًا، غُفِر لَهُ ذَنْبُهُ» (رواه مسلم).
 

فضل الدعاء بين الأذان والإقامة
من أوقات استجابة الدعاء أن يدعو المسلمُ بين الأذان والإقامة؛ لما روي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ» أخرجه الترمذي في "سننه" وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

فضل الأذان والمؤذن
إن الأذان من فضائل الأعمال الصَّالحة، وفيه أجور عظيمة وردَتْ في السنَّة النبوية للمؤذِّن ومن يردِّد الأذان؛ فعن عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري، عن أبيه أنَّه أخبره أنَّ أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال له: «إنِّي أراك تحبُّ الغنم والبادية، فإذا كنتَ في غنمك أو باديتك فأذَّنتَ بالصلاة، فارفع صوتَك بالنداء؛ فإنه لا يَسمع مدى صوت المؤذن جنٌّ ولا إنسٌ ولا شيء إلَّا شهد له يوم القيامة، قال أبو سعيد: سمعتُه من رسول الله صلى الله عليه وسلم» (البخاري).

وفي هذه الشهادة كرمٌ وشرَف؛ فلقد ورد في فضل الشهادة للمسلم أنَّها سبب لدخول الجنَّة، فعن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أيُّما مسلمٍ شهد له أربعةٌ قالوا خيرًا، أدخله اللهُ الجنَّة»، قلنا: أو ثلاثةٌ؟ قال: «أو ثلاثةٌ»، قلنا: أو اثنان؟ قال: «أو اثنان»؛ النَّسائي.

وورد في فضل الأذان أنه سبب للمغفرة من الله تعالى؛ فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المؤذِّنُ يغفرُ لَهُ بمدِّ صَوتِه، ويَشهدُ له كلُّ رَطبٍ ويابِسٍ»؛ (رواه النسائي).

وفي الأذان فضيلة أخرى عظيمة؛ وهي دلالة الرجال على صلاة الجماعة، ودلالةُ النساء على دخول وقت الصَّلاة، وفي هذا دلالةٌ على الخير، وعاقبة حميدة، وأجور كبيرة؛ فعن أنس بن مالكٍ رضي الله تعالى عنه قال: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الدالَّ على الخير كفاعلِه»؛ رواه الترمذي.

 

هل تجوز الصلاة عند سماع الاذان مباشرة الصلاة عند سماع الاذان هل يجوز الصلاة بعد الأذان مباشرة هل يجوز أن أصلي قبل انتهاء الأذان هل يجوز الصلاة بدون سماع الأذان هل يجوز الصلاة قبل الإقامة

ترشيحاتنا

بالخطوات.. طريقة إضافة المواليد على بطاقات التموين عبر الموقع الإلكتروني

ماذا نقرأ في صلاة العصر بعد الفاتحة.. النبي كان يصلي بهذه السور

لحماية صورك ومعلوماتك من المتطفلين.. إليك كيفية قفل ملفك الشخصى على فيس بوك

عضو هيئة كبار العلماء: الأب مسؤل عن تبذير أطفاله وأفراد أسرته

الدوري الإسباني.. برشلونة يضرب ليفانتي بهدفين في أول ربع ساعة

تطور جديد في أزمة سد النهضة.. ماذا كانت رسالة الأمم المتحدة إلى مصر؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي يلمح لاحتمالية تأجيل العام الدراسي الجديد

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

بعد دعوة الرئيس للانعقاد.. مجلس النواب يستعد لحسم الجدل بشأن قانون الإيجار القديم

عقوبة طبيب واقعة طفلة الغربية في قانون مزاولة مهنتي الصيدلة والطب

سر سفر كيروش مدرب منتخب مصر المفاجىء إلى البرتغال

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

الخطيب يحسم موقف موسيماني النهائي اليوم

رياح وشبورة.. الأرصاد تحذر من الطقس غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

لا يتوقف عن البكاء؟ حيلة لن تتوقعها لتهدئة طفلك وتنويمه سريعًا

بمسدس لعبة.. لص يسطو على بنك ومفاجأة غير متوقعة توقع به|صور

فيديو

شاهد.. الجيش السوداني يتصدى لعملية توغل إثيوبية شرق البلاد "فيديو"

فيديوجراف.. غير متخصص.. وفاة طفلة عن طريق حقنة بالخطأ من صيدلي

فيديوجراف| بعضهن اعترف .. نجمات لجأن إلى عمليات التجميل

فيديوجراف.. فرض ضريبة على اليوتيوبرز والبلوجرز..هؤلاء الأعلى ربحا

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول والشركة القابضة للنقل

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

د. ضياء حسنى يكتب: الذبحة الصدرية وانتشارها بين الشباب

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ