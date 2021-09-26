الكلب "لو" يدخل موسوعة جينيس بـ أذنه

منحت موسوعة جينيس للأرقام القياسية مؤخرًا الكلب الأمريكي البالغ من العمر 3 سنوات الرقم القياسي لأطول آذان، على الكلب (ليفينج) ، وفقًا لبيان صادر عن جينيس.

تتدلى آذان الكلب التي تتسم بالمرونة ويبلغ طول كل أذن منها حوالي 13.38 بوصة، بحسب ما نشرت "سبوتنيك" الروسية.

تبنت السيدة "بياج أولسن" الكلب الذي أطلقت عليه اسم "لو" عندما كان أصغر سنًا، وأخبرت جينيس أنه كان حبًا من النظرة الأولى وأن آذان الكلب الطويلة جدًا أخذت في الحسبان.

في حين أن آذان "لو" لم تمر دون أن يلاحظها أحد ، فإن أولسن ، وهي فني بيطري ، لم تقيس أذنه بالضبط حتى منح لها الوباء فرصة البقاء في المنزل.

حينها تعجبت "أولسون" من السمة الفريدة لكلبها، وأدى هذا الاهتمام إلى تقديم أولسن لو لموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وفقًا لأولسن ، لا تزعج "لو" أذنيها الممدودتان ، ولا تتطلبان رعاية خاصة ، بصرف النظر عن فحص النظافة الشهري.