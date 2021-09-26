اختفاء 6 فلسطينيين في تركيا والخارجية تتحرك.. تفاصيل

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، أنها تتابع حالات اختفاء 6 مواطنين فلسطينيين في تركيا، داعية كافة رعاياها على الأراضي التركية إلى توخي الحيطة والحذر.

وقالت الوزارة في بيان إن سفارة دولة فلسطين لدى تركيا والقنصلية العامة في اسطنبول وبالتنسيق التام مع الوزارة والمؤسسة الأمنية الوطنية، تتابع حالات اختفاء عدد من المواطنين من أبناء شعبنا على أراضي الجمهورية التركية، بلغ عددهم خلال هذا الشهر حتى الآن ستة، 4 في اسطنبول، وحالة في مدينة قونيا، وحالة أخرى على الحدود التركية اليونانية .

وأضاف البيان أن السفارة التي شكلت خلية أزمة لإدارة هذا الموضوع تتابع كل هذه الحالات، وتواصل اتصالاتها مع أجهزة الدولة التركية الرسمية عبر مخاطبات ومتابعات رسمية لكشف مصيرهم وبيان أسباب اختفائهم .

ودعت السفارة الفلسطينية في تركيا كل من لديه معلومة من المواطنين في الجمهورية التركية حول هذا الموضوع، أن يتقدم بها إلى الجهات الرسمية.

كما دعت كافة الفلسطينيين في تركيا إلى توخي الحيطة والحذر، والحرص على تسوية أوضاعهم القانونية من حيث الإقامات الرسمية في الدولة حسب القوانين المعمول بها.