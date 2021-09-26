هزة أرضية تضرب جنوب غرب تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات علي مقياس ريختر، اليوم الأحد، مدينة داتشا بولاية موجلا غربي تركيا.

ووفقا لوكالة الأناضول التركية، ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأحد، في بيان لها أن الزلزال وقع الساعة 07.40 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأوضحت أن الزلزال وقع على عمق 11.87 كيلومتر، وعلى مسافة 21 كيلومترا من مركز داتشا.

وكان قد وقع زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، في 3 سبتمبر الجاري، قبالة سواحل قضاء داتشا التابع لولاية موجلا بجنوب غرب تركيا.

وأوضحت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" في بيان، أن الزلزال وقع في بحر إيجة عند الساعة 00:12 بالتوقيت المحلي.

وأضاف البيان أن عمق الزلزال بلغ 8.92 كيلومتر تحت قاع بحر إيجة، وكشف أن مركزه يبعد عن قضاء داتشا مسافة 46.58 كيلومتر.