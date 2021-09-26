شعبة الدواجن: نتوقع انخفاض أسعار البيض في هذا التوقيت

كشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أسباب ارتفاع أسعار الدواجن، قائلا: المشكلة تكمن في ارتفاع سعر مستلزمات الإنتاج الفترة الماضية، ولكن الأسعار بدأت في الانخفاض بنسبة 500 جنيه.



وأكمل “عبدالعزيز السيد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة الموطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم”: سعر الدواجن الآن مناسب ويصل إلى 25 جنيها، ولكن المشكلة الحقيقة تكمن في ارتفاع أسعار البيض، حيث وصل سعره داخل المزارع إلى 43 جنيها للأبيض، و45 جنيها للأحمر.



واستطرد: تلك الأسعار ستسبب مشكلة كبيرة للمواطنين، خاصة مع قرب بداية الدراسة.



وفيما يخص فرق القيمة الغذائية بين البيض الأبيض والأحمر؛ أوضح أن القيمة الغذائية لهما متساوية، والاختلاف فقط بينهما تمثل في “نوع الدجاجة”.



وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار البيض خلال شهر أكتوبر، وذلك لكونه موسم إنتاج البيض وذروته، منوها بأن مصر تنتج 13 مليار بيضة في العام.





ولفت إلى أن مصر حققت اكتفاء ذاتيا من البيض خلال السنوات الماضية، وفتحت باب التصدير للدول العربية والمجاورة بالفعل.



