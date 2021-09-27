بقدرات هجينة .. الجيل الخامس من جيب شيروكي ينطلق في هذا الموعد

تواصل شركة جيب الامريكية من تقديم العديد من الإصدارات القوية الخاصة بعائلة شيروكي الشهيرة، فبعد الغاء معرض نيويورك للسيارات والذي كان من المقرر إقامة فعالياته في أغسطس من العام الجاري 2021، كشفت مجموعه ستيللانتس بشكل رسمي عن موعد الإعلان للجيل الخامس من تلك الإصدار، وحددت له يوم 29 من الشهر الجاري وبالتحديد في التاسعة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة ليكون هو موعد للكشف عن جراند شيروكي Grand Cherokee إلى جانب النسخة L.

توقعات بشأن قدرات جراند شيروكي Grand Cherokee

من المتوقع أن تقدم تاتي بقدرات هجينة مع محرك بنتاستار سداسي الاسطوانات طراز V6، بسعة 3600 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 290 حصانا، بالإضافة إلى محرك هيمي ثماني الاسطوانات V8 بسعة 5700 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 357 حصانا، مع علبة تروس اوتوماتيكية الأداء من 8 سرعات، وذلك لجميع الاصدارات المطروحة.

ولكن الفرق هو قاعدة العجلات القصيرة الخاصة بالنسخة الأولى وقاعدة العجلات الطويلة الخاصة بالنسخة الاخري، إلى جانب التجهيزات الفنية المتوقعة سابقة الذكر، مع حزمة من المواصفات الخاصة بأنظمة الحماية والأمان مثل منظومة الوسائد الهوائية والستاريه، و حزمة من المكابح عالية الأداء، مع برامج دعم قائد المركبة والتي تتيح الأفضلية في الكثير من مهام القيادة.

كما تشير التوقعات أيضا ان تتراوح مقاعد السيارة بين صفين وثلاثة صفوف، وذلك لشيروكي وقرينتها الكبرى شيروكي L، مع شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة يبلغ قياسها 10.1 بوصة، بالإضافة إلى لوحة عدادات رقمية تتيح لقائد المركبة متابعة وقرأه البيانات حيث يبلغ قياسها 10.3 بوصة.