عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقدرات هجينة .. الجيل الخامس من جيب شيروكي ينطلق في هذا الموعد

بقدرات هجينة .. الجيل
بقدرات هجينة .. الجيل الخامس من شيروكي ينطلق في هذا الموعد

تواصل شركة جيب الامريكية من تقديم العديد من الإصدارات القوية الخاصة بعائلة شيروكي الشهيرة، فبعد الغاء معرض نيويورك للسيارات والذي كان من المقرر إقامة فعالياته في أغسطس من العام الجاري 2021، كشفت مجموعه ستيللانتس بشكل رسمي عن موعد الإعلان للجيل الخامس من تلك الإصدار، وحددت له يوم 29 من الشهر الجاري وبالتحديد في التاسعة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة ليكون هو موعد للكشف عن جراند شيروكي Grand Cherokee إلى جانب النسخة L.

txt

نظرة شاملة عن جيب جراند شيروكي موديل 2021 في البحرين.. صور

txt

نظرة شاملة عن وحش البيك أب في السوق السعودي .. جيب Gladiator| صور

توقعات بشأن قدرات جراند شيروكي Grand Cherokee

 

من المتوقع أن تقدم تاتي بقدرات هجينة مع محرك بنتاستار سداسي الاسطوانات طراز V6، بسعة 3600 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 290 حصانا، بالإضافة إلى محرك هيمي ثماني الاسطوانات V8 بسعة 5700 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 357 حصانا، مع علبة تروس اوتوماتيكية الأداء من 8 سرعات، وذلك لجميع الاصدارات المطروحة.

ولكن الفرق هو قاعدة العجلات القصيرة الخاصة بالنسخة الأولى وقاعدة العجلات الطويلة الخاصة بالنسخة الاخري، إلى جانب التجهيزات الفنية المتوقعة سابقة الذكر، مع حزمة من المواصفات الخاصة بأنظمة الحماية والأمان مثل منظومة الوسائد الهوائية والستاريه، و حزمة من المكابح عالية الأداء، مع برامج دعم قائد المركبة والتي تتيح الأفضلية في الكثير من مهام القيادة.

كما تشير التوقعات أيضا ان تتراوح مقاعد السيارة بين صفين وثلاثة صفوف، وذلك لشيروكي وقرينتها الكبرى شيروكي L، مع شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة يبلغ قياسها 10.1 بوصة، بالإضافة إلى لوحة عدادات رقمية تتيح لقائد المركبة متابعة وقرأه البيانات حيث يبلغ قياسها 10.3 بوصة.

جيب شركة جيب شركة جيب الامريكية CHEROKEE جراند شيروكي شيروكي

ترشيحاتنا

الفنان محمد التاجي يوضح سوء تفاهم قديم بينه وبين الفنان حمدي أحمد

الزمالك : الأهلي فتح خط المفاوضات مع بن شرقي

تعرف على افضل سعر لشراء و بيع الدينار الكويتى اليوم الأثنين

بعد توجيه السيسي.. برلمانية: مصر ستصبح صاحبة الريادة في مشتقات الدم

بقدرات هجينة .. الجيل الخامس من جيب شيروكي ينطلق في هذا الموعد

أفضل دعاء لتيسير الولادة القيصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي يلمح لاحتمالية تأجيل العام الدراسي الجديد

"اللي معاه دهب يبيعه".. مستشار وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين

إلغاء مراوح السقف وتركيب كاميرات مراقبة وتقفيل الشبابيك بالحديد .. أبرز تعليمات التعليم للمدارس قبل بدء الدراسة

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

3 صفقات تمت و4 علي الأبواب أبرزها ساحر الأهلي..قائمة لاعبي بيراميدز الجدد

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

حقيقة وفاة ميادة الحناوي وإصابتها بمرض الزهايمر..تفاصيل

عقوبة طبيب واقعة طفلة الغربية في قانون مزاولة مهنتي الصيدلة والطب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما بين شائعات الوفاة والزهايمر.. كيف تعيش ميادة الحناوي وسر اختفائها؟

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

لا يتوقف عن البكاء؟ حيلة لن تتوقعها لتهدئة طفلك وتنويمه سريعًا

فيديو

ثروت سويلم يكشف تفاصيل تدشين بطولة كأس الرابطة وشكل الدوري الجديد ..فيديو

مشرد ومخمور.. ظهور غريب للممثل الأمريكي نيكولاس كيدج

فيديوجراف.. 3 أطفال بدلا من اثنين.. الصين تعدل قانون الإنجاب

تفاصيل وفاة الطفلة منار ضحية الطبيب البيطري.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

اﻟﻤﺰﻳﺪ