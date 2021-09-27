قبل بدء دور الانعقاد الثاني ..نواب البرلمان يكشفون الأجندة التشريعية للجان .. وقانون المحليات والعمالة علي الفندقية علي رأس الأولويات

برلماني : قانون الإدارة المحلية وهيئة تنمية التجارة أهم أولوياتي بدور الإنعقاد الثاني

برلماني : شئون العمالة الفندقية علي رأس أولوياتي بدور الإنعقاد المقبل

قبل بدء الإنعقاد ... نائب يكشف أجندة لجنة السياحة بالبرلمان

دعا رئيس الجمهورية مجلس النواب إلى الانعقاد في يوم 2 أكتوبر المقبل كما دعا مجلس الشيوخ للانعقاد يوم 5 أكتوبر المقبل.

وأصدر رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار دعوة مجلس النواب للانعقاد في ٢ اكتوبر دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني و تم نشر القرار في الجريدة الرسمية

وتواصل “ صدي البلد” مع عدد من نواب البرلمان لمعرفة أهم الملفات المطروحة علي الأجندة التشريعية للمجلس من مشروعات قوانين ومقترحات بشكل عام ، وفي هذا الإطار تم رصد المزيد من الافكار التي يعتزم النواب تقديمها بدور الإنعقاد الجديد.

بداية، كشف النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، عن أجندته التشريعية من مشروعات قوانين وملفات يعتزم طرحها في دور الإنعقاد الثاني الذي يتبقي علي إنطلاقه بضعة أيام.

و أضاف " الفيومي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن يعتزم تقديم عدد من مشروعات القوانين أبرزهم مشروع قانون للإدارة المحلية والذي بالفعل تم الإنتهاء من إعداده كاملا، إضافة إلي مشروع قانون هيئة تنمية التجارة، ومشروع قانون لجان فض المنازعات.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية، إلي أن أهم الملفات التي يريد مناقشتها ومعالجة المشكلات المرتبطة بها هي تراخيص البناء في ظل تطبيق المنظومة الجديدة، علاوة علي التصالح في مخالفات البناء وسرد العوائق التي تمنع المواطنين من التصالح وذلك بخلاف المشاكل الناتجة عن فهم القانون بشكل خاطئ.

ومن جانبه قال النائب أحمد ادريس عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن اللجنة لديها عدد من الملفات الهامة المدرجة علي أجندتها التشريعية سيتم البدء في مناقشتها فور بدء جلسات العمل مع عودة دور الإنعقاد الثاني المقرر بدءه 2 أكتوبر المقبل.

وأضاف " ادريس" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن أبرز الملفات المدرجة علي أجندة اللجنة هي متابعة خطة الدولة في الإهتمام بتوطيد سياحة اليخوت وتحقيق الإستفادة القصوي منها من أجل دعم القطاع السياحي.

وأشار عضو لجنة السياحة، إلي أن أهم الملفات التي يرغب في مناقشتها هي متابعة خطة إفتتاح طريق الكباش بالأقصر والذي سيعتبر حدث عالمي جديد فريد من نوعه يضاهي موكب نقل المومياوات التي تم إطلاقه من فترة وجيزة.

وتابع النائب، أنه لديه بعض التوصيات والإرشادات الخاصة بتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل بإعتبارها من أكبر المشروعات القومية التي تهدف لتقديم خدمات متميزة للمواطن.

فيما قال النائب بهاء أبوالحمد عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن اللجنة لديها عدد من الملفات الهامة المدرجة علي أجندتها التشريعية سيتم البدء في مناقشتها فور بدء جلسات العمل مع عودة دور الإنعقاد الثاني المقرر بدءه 2 أكتوبر المقبل.

وأضاف " أبوالحمد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن أهم الملفات التي تحتل أولويات أجندته البرلمانية هي شئون العاملين بالقطاع السياحي ( العمالة الفندقية) والتي تتمحور حول الرواتب والتأمين الصحي.

و أشار عضو لجنة السياحة، إلي أن لديه بعض التوصيات الداعة للقطاع السياحي منها إقامة المؤتمرات والفعاليات الكبري للدولة في محافظة الأقصر وذلك كنوع من الدعاية العالمية لها لا سيما أنها وجهة أثارية عالمية.

ولفت البرلماني، إلي أهمية مناقشة آليات تنشيط السياحة الثقافية بإعتبارها أحد أهم أنواع السياحة في مصر، علاوة علي وجود عدد كبير من سائحي العالم لديه الشغف تجاه هذا النوع.