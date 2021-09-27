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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات

شعار المحكمة
شعار المحكمة

أمرت جهات التحقيق حبس تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات 4 ايام على ذمة التحقيقات .

 

كان تلقى اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول يفيد ورود بلاغ من سيدة مقيمة بمحافظة الشرقية ، قررت بأنها عقب قيامها بركن السيارة ملكها أمام أحد المراكز التجارية بدائرة القسم ، ولدى عودتها إكتشفت كسر زجاج السيارة وسرقة حقيبة يد بداخلها (جهاز كمبيوتر "لاب توب" - مجموعة من الأوراق) ، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بالسرقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي قادها العقيد علاء خلف الله مفتش المباحث أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكابها وتبين أنها مقيدة بإسم شخص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ، وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخر له معلومات جنائية، أمكن ضبطهما حال إستقلالهما السيارة والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين - بنسة حديدية .

 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج" بإستخدام الآداة المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطى ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها ، باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات ، واتهمتهما بالسرقة.

 

وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل السيارات باسلوب "كسر الزجاج" .

 

وإعترفا بإرتكاب عدد ٧ حوادث سرقة من داخل سيارات بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط جهاز "لاب توب" ملك أحد المجنى عليهم ، وأقرا بتصرفهما فى باقى المسروقات المستولى عليها بالبيع لأشخاص "لايمكنهما الإرشاد عنهم" ، وإنفاقهما المبلغ المالى متحصلات بيع تلك المسروقات على شراء المواد المخدرة ومتطلباتهما الشخصية ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار الحوادث صدى البلد اخبار الحوادث تشكيل عصابى اللواء علاء بشندي مباحث القاهرة

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