بدأت بالرسم على الجدران.. أول نقاشة بالصعيد تروي تفصيل عملها

قالت فاطمة حسن أول نقّاشة فى الصعيد، إنها تخرجت في معهد هندسة الحاسب الآلى، وبعد التخرج توجهت للرسم، متابعة: أنها تحب الرسم منذ الصغر.



وأضافت “فاطمة حسن” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى المصرية،: بدأت بالرسم كـ هواية، ورسمت على الحوائط بالكافيهات والحضانات وبعض المدارس، متابعة: بدأت مهنة النقاشة من خلال إعادة طلاء بعض الحوائط التي كانت تحتاج إلى تجميل.





وأكملت: بدأت في التعرف على مهنة النقاشة ومستلزماتها، متابعة: البعض رفض فكرة عملي بالنقاشة، ولكن تلقيت دعم أخرين تجاة فكرة العمل.



واستطردت: بدأت العمل بالنقاشة داخل غرفتها وأهلها، بعد طلاء غرفتي توجهت إلى العمل بالخارج لدى العملاء.