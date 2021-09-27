محافظ الإسكندرية يهنئ الجالية السعودية بمناسبة اليوم الوطني

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء أمس، في الاحتفالية التي أقامتها القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية للاحتفال باليوم الوطني ال ٩١ للمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور مزيد بن محمد الهويشان قنصل عام المملكة العربية السعودية، واللواء أركان حرب فهمى هيكل قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والأستاذ أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، وأعضاء السلك الدبلوماسي.

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وفِي كلمته؛ توجه محافظ الإسكندرية باسمه واسم مواطني الإسكندرية بخالص التهنئة للسفير وللجالية السعودية بالإسكندرية والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني للملكة العربية السعودية. معرباً عن سعادته واعتزازه بحضور العيد الوطني السعودي إلى جوار الأشقاء السعوديين وفي رحاب المجتمع السكندري.

وأشار الشريف إلى أن مصر والسعودية هما القلب النابض للعروبة ورمز الأخوة والمحبة. مؤكداً على عمق وقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والمملكة العربية السعودية، ومشيداً بالتعاون المشترك والمتبادل بين البلدين في جميع المجلات وعلى كافة الأصعدة.