قنصل عام السعودية: العلاقات مع مصر تزداد رسوخا

أكد القنصل العام لدولة السعودية في الإسكندرية، مزيد بن محمد الهويشان، أن العلاقات بين البلدين ازدادت رسوخا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سليمان بن عبد العزيز، والرئيس عبدالفتاح السيسي، وترجمت في زيارات واتصالات لا تنقطع بين مسئولي البلدين بغرض تعزيز علاقتهما الثنائية ودعمها في مختلف المجالات.



وقال القنصل السعودي - في كلمته خلال احتفال القنصلية بالعيد الوطني للملكة ال91 بحضور محافظ الإسكندرية محمد الشريف - إن احتفال اليوم يؤكد عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين السعودية ومصر .



وأضاف القنصل العام لدولة السعودية في الإسكندرية إن المملكة تحتفل بعيدها الوطني ال91، تحت شعار «هي لنا دار »، والذي استلهم للاستشعار بما تقدمه المملكة للمواطنين والمقيمين على أرضها لتكون لهم داراً يفتخرون بها وبإنجازاتهم العظيمة، فهي الدار التي تمنح أهلها الدفء والأمان وتقوم على تأمين كافة ما يلزمهم عبر تحسين الخدمات المقدمة لهم، وتطوير الأنظمة الحكومية ورفع مستوى التعليم والارتقاء بالرعاية الصحية وتطوير البنية التحتية، وتسهيل ممارسة الأعمال والتوسع في التحول الرقمي وتنظيم سوق العمل وتمكين المرأة.



وأضاف أن المملكة تحتفل بيومها الوطني الحادي والتسعون هذا العام وهي تشهد قفزات تنموية وتحولات اجتماعية وتطورات سياسية واقتصادية، تأتي، في إطار نهضة شاملة يقودها الملك سلمان بن عبدالعزيز وينفذها ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأشار إلى أن رؤية التطوير للمملكة تشمل مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عبر تحقيق أهداف رؤية 2030 التي تسعى لاستثمار مكامن القوة التي تتمتع بها من موقع استراتيجي متميز.

