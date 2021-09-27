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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ إطلالة ناعمة.. مادلين مطر تستعرض جمالها من السيارة

مادلين مطر
مادلين مطر

نشرت الفنانة مادلين مطر صورًا جديدة لها بإطلالة ناعمة من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 


وظهرت مادلين مطر في الصورة داخل سيارتها بإطلالة صيفية مبهجة مرتدية توب شيفون انيق باللون اللبني ونضارة شمس وعلقت قائلة : "مرحبًا 👋😃 أتمنى أن تكون يوم أحد رائعًا".


وطرحت الفنانة مادلين مطر  كليبها الجديد "طمن قلبك"، من كلمات سلامة علي، ألحان جان صليبا، وتوزيع ناصر الأسعد، والكليب من إخراج مي إلياس.

 

يذكر أن مادلين طرحت منذ فترة أغنية "خانونى" هي باللهجة العراقية، من كلمات قصي عيسى، وألحان نور الزين، وتوزيع حسام الدين.

 

مادلين مطر بـ اطلالة ناعمه بإطلالة صيفية تستعرض جمالها داخل سيارتها إطلالة ناعمة

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