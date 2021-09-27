منة فضالي تنشر فيديو من حريق منزلها.. شاهد

نشرت الفنانة منة فضالي أول فيديو من حريق مطبخ منزلها، بعدما أعلنت صباح اليوم، من نجاتها ووالدتها من الحادث.

وعلقت منة فضالي على الفيديو الذي نشرته على تطبيق إنستجرام، قائلة:" الحمدلله علي كل شيء كنا حنموت المطبخ ولع وأمي إيديها اتحرقت الحمدلله قدر الله ما شاء فعل".

وظهرت في الفيديو آثار الحريق الذي دمر “البوتاجاز” وتسبب في حالة من الغبار والسواد بحيطان المطبخ.

وتواصل موقع صدى البلد مع منة فضالي للاطمئنان على صحتها ووالدتها، وطمأنة جمهورها على حالتهما.

فيلم روحي لك

نشرت الفنانة منة فضالى مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا عبر خاصية الاستورى تكشف فيه عن كواليس تصوير فيلمها الجديد «روحى لك».

وقالت منة فضالى : يوم جديد من تصوير فيلم "روحى لك".

شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت منة فضالي بإطلالة جريئة من عطلتها الصيفية مما نالت الصور إعجاب متابعيها.

فيلم فى القلب

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها، بصور جديدة من كواليس أحدث أعمالها الفنية، فيلم “في القلب”، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت منة فضالي، في الصور، رفقة الفنان خالد سليم، وعلقت عليها "أنا سعيد جدًا بالعمل مع أفضل أصدقائي، خالد، للمرة الثانية، وأتمنى النجاح لنا ولجميع الطاقم # فيلم_في_القلب # منه_فضالي_دنيا".

فيلم "في القلب" يضم عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم الفنانة الكبيرة هالة فاخر، سوسن بدر، نسرين طافش، خالد سليم، منة فضالي، محمد عز، توني ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة إسحاق إبراهيم، وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، وعادل مرسي، مدير تصوير محمد عز العرب، ومن إخراج مرقص عادل.