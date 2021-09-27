لهؤلاء الأشخاص.. تعرف على عوامل الخطر القابلة وغير القابلة للتعديل للإصابة بالسكري

يعاني ما يصل إلى نصف الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا في الولايات المتحدة من مقدمات السكري ، والعديد من الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول والنوع الثاني غير مدركين لحالتهم.

يمكن السيطرة على بعض عوامل خطر الإصابة بمرض السكري من خلال خيارات نمط الحياة التي تتخذها، هذه تسمى عوامل الخطر القابلة للتعديل، تلك التي لا يمكنك تغييرها هي عوامل خطر غير قابلة للتعديل.

عوامل الخطر غير القابلة للتعديل لمرض السكري من النوع 2

عوامل الخطر التي تزيد من خطر الإصابة بمقدمات السكري ومرض السكري من النوع 2 والتي لا يمكن تغييرها هي:

تاريخ العائلة: بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري موروثة من آبائنا أو أقاربنا البيولوجيين المقربين، إذا كان لديك قريب بالدم مصاب بداء السكري ، فإن خطر إصابتك به يزداد بشكل كبير.

العرق أو الخلفية العرقية: إذا كنت من الأمريكيين من أصل أفريقي أو آسيوي أمريكي أو لاتيني / أمريكي من أصل إسباني أو أمريكي أصلي أو من أصول جزر المحيط الهادئ ، فلديك فرصة أكبر للإصابة بمرض السكري.

العمر: كلما تقدمت في العمر ، زادت مخاطر الإصابة بمقدمات السكري ومرض السكري من النوع الثاني، يصيب داء السكري من النوع 2 عمومًا البالغين في منتصف العمر ، وغالبًا بعد سن الأربعين، لكن أخصائيي الرعاية الصحية يشخصون المزيد من الأطفال والمراهقين المصابين بداء السكري من النوع 2.

سكري الحمل: إذا أصبت بمرض السكري أثناء الحمل ، فأنت في خطر متزايد للإصابة بمرض السكري مرة أخرى في وقت لاحق من الحياة.

عوامل الخطر القابلة للتعديل لمرض السكري من النوع 2

يمكنك تقليل خطر الإصابة بمرض السكري أو تأخير تطوره عن طريق إجراء تغييرات صحية:

الوزن: زيادة الوزن أو السمنة تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، يمكن أن يؤدي فقدان 5٪ إلى 10٪ من وزن الجسم ، بالإضافة إلى ممارسة النشاط البدني المنتظم ، إلى تقليل خطر الإصابة بمرض السكري بشكل كبير، تنخفض مخاطرك أكثر مع فقدان المزيد من الوزن.

النشاط البدني: الخمول البدني هو عامل خطر رئيسي قابل للتعديل لمقدمات السكري ومرض السكري من النوع 2، يساعد النشاط البدني المنتظم على تقليل مقاومة الأنسولين.

احرص على ممارسة

150 دقيقة على الأقل في الأسبوع من النشاط البدني الهوائي المعتدل

أو 75 دقيقة في الأسبوع من النشاط البدني الهوائي شديد الشدة (أو مزيج من الاثنين) ، وتقوية العضلات على الأقل يومين في الأسبوع.

المصدر heart.org

