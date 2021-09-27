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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

في جميع المحافظات..

إحصائية..أعداد الحاصلين على لقاح كورونا في التربية والتعليم

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أعمال تطعيم العاملين بالتربية والتعليم بـ لقاح كورونا تسير على قدم و ساق، لافتة إلى أنه يبلغ إجمالي عدد العاملين بالتعليم 1607705، وإجمالي من حصل على جرعتي لقاح كورونا 286066 بنسبة 18% ، بينما بلغ إجمالي عدد من حصل على جرعة واحدة من لقاح كورونا حتى الان 541024 بنسبة 34 %.

 

وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد أعداد الحاصلين على لقاح كورونا من العاملين بالتربية والتعليم في كل محافظة بالتفصيل:

  • القاهرة : إجمالي العاملين 150662، الحاصلين على جرعتين 33749 بنسبة 22% ، والحاصلين على جرعة واحدة 34350 بنسبة 23%

 

  • المنوفية : إجمالي العاملين 77681 ، الخاصلين على جرعتين 10824 بنسبة 14% ، والحاصلين على جرعة واحدة 15871 لنسبة 20%

 

  • الشرقية : اجمالي العاملين 157445 ، الحاصلين على جرعتين 39703 بنسبة 25% ، والحاصلين على جرعة واحدة 60939 بنسبة 39%
     
  • مطروح اجمالي العاملين 8313، عدد الحاصلين على الجرعتين 520 بنسبة 6% ، والحاصلين على جرعة واحدة 1067 بنسبة 13%

 

  • الغربية : اجمالي العاملين 83003 ، عدد الحاصلين على جرعتين 18525 بنسبة 22% ، والحاصلين على جرعة واحدة 30557 بنسبة 37%

 

  • الاسكندرية : اجمالي العاملين 73290 ، عدد الحاصلين على جرعتين 13729 بنسبة 19% ، والحاصلين على جرعة واحدة 27603 بنسبة 38%

 

  • كفر الشيخ : اجمالي العاملين 59612 ، عدد الحاصلين على جرعتين 3202 بنسبة 5% ، والحاصلين على جرعة واحدة 21700 بنسبة 36%

 

  • الوادي الجديد : اجمالي العاملين 15722 ، عدد الحاصلين على جرعتين 9292 بنسبة 59% ، والحاصلين على جرعة واحدة 2999 بنسبة 19%

 

  • دمياط : اجمالي العاملين 35160 ، عدد الحاصلين على جرعتين 6186 بنسبة 18% ، والحاصلين على جرعة واحدة 13488 بنسبة 38%

 

  • بورسعيد :اجمالي العاملين 16497 ، عدد الحاصلين على جرعتين 6281 بنسبة 38% ، والحاصلين على جرعة واحدة 4777 بنسبة 29%

 

  • شمال سيناء : اجمالي العاملين 18242 ، عدد الحاصلين على جرعتين 2458 بنسبة 13% ، والحاصلين على جرعة واحدة 9719 بنسبة 53%

 

  • جنوب سيناء : اجمالي العاملين 4898 ، عدد الحاصلين على جرعتين 1668 بنسبة 34% ، والحاصلين على جرعة واحدة 2532 بنسبة 52%

 

  • الاسماعيلية : اجمالي العاملين 26145 ، عدد الحاصلين على جرعتين 3782 بنسبة 14% ، والحاصلين على جرعة واحدة 8012 بنسبة 31%

 

  • الفيوم : اجمالي العاملين 47782 ، عدد الحاصلين على جرعتين 9487 بنسبة 20% ، والحاصلين على جرعة واحدة 15622 بنسبة 33%

 

  • الدقهلية : اجمالي العاملين 125561 ، عدد الحاصلين على جرعتين 31746 بنسبة 25% ، والحاصلين على جرعة واحدة 56798 بنسبة 45%

 

  • قنا : اجمالي العاملين 61081 ، عدد الحاصلين على جرعتين 13384 بنسبة 22% ، والحاصلين على جرعة واحدة 26816 بنسبة 44%

 

  • الاقصر : اجمالي العاملين 20617 ، عدد الحاصلين على جرعتين 1816 بنسبة 10% ، والحاصلين على جرعة واحدة 3320 بنسبة 16%

 

  • أسيوط : اجمالي العاملين 74642 ، عدد الحاصلين على جرعتين 6271 بنسبة 8% ، والحاصلين على جرعة واحدة 27779 بنسبة 37%

 

  • اسوان : اجمالي العاملين 29784 ، عدد الحاصلين على جرعتين 3096 بنسبة 10% ، والحاصلين على جرعة واحدة 10081 بنسبة 34%

 

  • الجيزة : اجمالي العاملين 97252 ، عدد الحاصلين على جرعتين 15102 بنسبة 16% ، والحاصلين على جرعة واحدة 19203 بنسبة 20%

 

  • البحر الاحمر : اجمالي العاملين 8191 ، عدد الحاصلين على جرعتين 2384 بنسبة 29% ، والحاصلين على جرعة واحدة 2941 بنسبة 36%
  •  
  • بني سويف : اجمالي العاملين 48815 ، عدد الحاصلين على جرعتين 5062 بنسبة 10% ، والحاصلين على جرعة واحدة 8909 بنسبة 18%

 

  • المنيا : اجمالي العاملين 100000 ، عدد الحاصلين على جرعتين 10520 بنسبة 11% ، والحاصلين على جرعة واحدة 32143 بنسبة 32%

 

  • سوهاج : اجمالي العاملين 82982 ، عدد الحاصلين على جرعتين 21075 بنسبة 25% ، والحاصلين على جرعة واحدة 50270 بنسبة 61%

 

  • السويس : اجمالي العاملين 12985 ، عدد الحاصلين على جرعتين 1314 بنسبة 10% ، والحاصلين على جرعة واحدة 5498 بنسبة 42%

 

  • القليوبية : اجمالي العاملين 87072 ، عدد الحاصلين على جرعتين 10077 بنسبة 12% ، والحاصلين على جرعة واحدة 23914 بنسبة 27%

 

  • البحيرة : اجمالي العاملين 84271  ، عدد الحاصلين على جرعتين 4813 بنسبة 6% ، والحاصلين على جرعة واحدة 24116 بنسبة 29%
تطعيم العاملين بالتربية والتعليم لقاح كورونا التعليم لقاح

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