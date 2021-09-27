إحصائية..أعداد الحاصلين على لقاح كورونا في التربية والتعليم

في جميع المحافظات..

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أعمال تطعيم العاملين بالتربية والتعليم بـ لقاح كورونا تسير على قدم و ساق، لافتة إلى أنه يبلغ إجمالي عدد العاملين بالتعليم 1607705، وإجمالي من حصل على جرعتي لقاح كورونا 286066 بنسبة 18% ، بينما بلغ إجمالي عدد من حصل على جرعة واحدة من لقاح كورونا حتى الان 541024 بنسبة 34 %.

وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد أعداد الحاصلين على لقاح كورونا من العاملين بالتربية والتعليم في كل محافظة بالتفصيل:

القاهرة : إجمالي العاملين 150662، الحاصلين على جرعتين 33749 بنسبة 22% ، والحاصلين على جرعة واحدة 34350 بنسبة 23%

المنوفية : إجمالي العاملين 77681 ، الخاصلين على جرعتين 10824 بنسبة 14% ، والحاصلين على جرعة واحدة 15871 لنسبة 20%

الشرقية : اجمالي العاملين 157445 ، الحاصلين على جرعتين 39703 بنسبة 25% ، والحاصلين على جرعة واحدة 60939 بنسبة 39%



مطروح اجمالي العاملين 8313، عدد الحاصلين على الجرعتين 520 بنسبة 6% ، والحاصلين على جرعة واحدة 1067 بنسبة 13%

الغربية : اجمالي العاملين 83003 ، عدد الحاصلين على جرعتين 18525 بنسبة 22% ، والحاصلين على جرعة واحدة 30557 بنسبة 37%

الاسكندرية : اجمالي العاملين 73290 ، عدد الحاصلين على جرعتين 13729 بنسبة 19% ، والحاصلين على جرعة واحدة 27603 بنسبة 38%

كفر الشيخ : اجمالي العاملين 59612 ، عدد الحاصلين على جرعتين 3202 بنسبة 5% ، والحاصلين على جرعة واحدة 21700 بنسبة 36%

الوادي الجديد : اجمالي العاملين 15722 ، عدد الحاصلين على جرعتين 9292 بنسبة 59% ، والحاصلين على جرعة واحدة 2999 بنسبة 19%

دمياط : اجمالي العاملين 35160 ، عدد الحاصلين على جرعتين 6186 بنسبة 18% ، والحاصلين على جرعة واحدة 13488 بنسبة 38%

بورسعيد :اجمالي العاملين 16497 ، عدد الحاصلين على جرعتين 6281 بنسبة 38% ، والحاصلين على جرعة واحدة 4777 بنسبة 29%

شمال سيناء : اجمالي العاملين 18242 ، عدد الحاصلين على جرعتين 2458 بنسبة 13% ، والحاصلين على جرعة واحدة 9719 بنسبة 53%

جنوب سيناء : اجمالي العاملين 4898 ، عدد الحاصلين على جرعتين 1668 بنسبة 34% ، والحاصلين على جرعة واحدة 2532 بنسبة 52%

الاسماعيلية : اجمالي العاملين 26145 ، عدد الحاصلين على جرعتين 3782 بنسبة 14% ، والحاصلين على جرعة واحدة 8012 بنسبة 31%

الفيوم : اجمالي العاملين 47782 ، عدد الحاصلين على جرعتين 9487 بنسبة 20% ، والحاصلين على جرعة واحدة 15622 بنسبة 33%

الدقهلية : اجمالي العاملين 125561 ، عدد الحاصلين على جرعتين 31746 بنسبة 25% ، والحاصلين على جرعة واحدة 56798 بنسبة 45%

قنا : اجمالي العاملين 61081 ، عدد الحاصلين على جرعتين 13384 بنسبة 22% ، والحاصلين على جرعة واحدة 26816 بنسبة 44%

الاقصر : اجمالي العاملين 20617 ، عدد الحاصلين على جرعتين 1816 بنسبة 10% ، والحاصلين على جرعة واحدة 3320 بنسبة 16%

أسيوط : اجمالي العاملين 74642 ، عدد الحاصلين على جرعتين 6271 بنسبة 8% ، والحاصلين على جرعة واحدة 27779 بنسبة 37%

اسوان : اجمالي العاملين 29784 ، عدد الحاصلين على جرعتين 3096 بنسبة 10% ، والحاصلين على جرعة واحدة 10081 بنسبة 34%

الجيزة : اجمالي العاملين 97252 ، عدد الحاصلين على جرعتين 15102 بنسبة 16% ، والحاصلين على جرعة واحدة 19203 بنسبة 20%

البحر الاحمر : اجمالي العاملين 8191 ، عدد الحاصلين على جرعتين 2384 بنسبة 29% ، والحاصلين على جرعة واحدة 2941 بنسبة 36%



بني سويف : اجمالي العاملين 48815 ، عدد الحاصلين على جرعتين 5062 بنسبة 10% ، والحاصلين على جرعة واحدة 8909 بنسبة 18%

المنيا : اجمالي العاملين 100000 ، عدد الحاصلين على جرعتين 10520 بنسبة 11% ، والحاصلين على جرعة واحدة 32143 بنسبة 32%

سوهاج : اجمالي العاملين 82982 ، عدد الحاصلين على جرعتين 21075 بنسبة 25% ، والحاصلين على جرعة واحدة 50270 بنسبة 61%

السويس : اجمالي العاملين 12985 ، عدد الحاصلين على جرعتين 1314 بنسبة 10% ، والحاصلين على جرعة واحدة 5498 بنسبة 42%

القليوبية : اجمالي العاملين 87072 ، عدد الحاصلين على جرعتين 10077 بنسبة 12% ، والحاصلين على جرعة واحدة 23914 بنسبة 27%