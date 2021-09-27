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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل يمكن تلقي جرعة ثالثة من لقاح كورونا؟.. مراكز الصحة الأمريكية تجيب

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بجرعة إضافية من لقاح  كورونا - كوفيد 19 للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.

 

وقال كبير أطباء الأوبئة الطبية بمركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان، ردا على اسئلة حول من هو المؤهل وكيف يمكن تحديد موعد تلقي الجرعة الإضافية، لكي يحميك اللقاح، يجب أن ينشط جهازك المناعي، مضيفا أن بعض المرضى الذين يعانون من نقص المناعة، تكون هذه القدرة ضعيفة، لذا فإن جرعة إضافية يمكن أن تعزز الاستجابة المناعية.

 

ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض (CDC)، من بين الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة الشديد والذين خضعوا لعملية زرع أعضاء صلبة ولم يكن لديهم أي حماية تقريبًا بعد تلقي جرعتين من لقاح  فايزر وبيوان تك أو لقاح  موديرنا، وتم تطوير 30 إلى 50٪ من الأجسام المضادة حمايتهم من  كورونا بعد الحصول على جرعة إضافية.

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ووجد باحثو مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان أن لقاحات  كوفيد 19 قد لا تكون فعالة في الأشخاص المصابين بسرطانات دم معينة. 

 

ووجدت دراسة أجراها عالم الأورام الطبي ديفيد تشونج أن الأشخاص المصابين بسرطان الدم لديهم استجابة ضعيفة للأجسام المضادة للقاحات ، سواء بسبب السرطان نفسه أو بسبب علاجات المرض. 

 

ووجدت دراسة أخرى ، بقيادة روني تماري وجونجان شاه ، أن الأشخاص الذين خضعوا لعمليات زرع نخاع العظم أو علاجات خلوية أخرى لسرطانهم خلال العام الماضي حصلوا أيضًا على حماية أقل من اللقاحات.

 

والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة من الدرجة المعتدلة إلى الشديدة مؤهلون لتلقي جرعة إضافية، عادةً بسبب زرع عضو أو خلية جذعية، أو عدوى فيروس العوز المناعي البشري، أو العلاج بالستيرويد، أو بعض علاجات السرطان التي تضعف قدرة الجسم على مكافحة العدوى.

 

ويستعد مسئولو الصحة الامريكية لطرح جرعات معززة لـ  كورونا في الولايات المتحدة وفقًا لخطة تم الإعلان عنها في أغسطس الماضي، سيكون جميع البالغين في الولايات المتحدة الذين تلقوا لقاحًا من جرعتين مؤهلين للحصول على جرعة إضافية من لقاح فايزر أو مودرنا بعد ثمانية أشهر من حصولهم على اللقاح الثاني.

 

وقال الرئيس بايدن في تصريحات بعد ظهر الأربعاء ، شجع الناس في الولايات المتحدة على الحصول على اللقاحات عندما يحين دورهم: 'هذه الجرعات المعززة مجانية'. 

 

ويأتي توقيت هذه الخطوة كمفاجأة، قبل أيام قليلة فقط أوصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بأخذ جرعة ثالثة من لقاح فايزر أو موديرنا لسكان أكثر محدودية - الأشخاص الذين يعانون من ضعف مناعي معتدل إلى شديد. 

 

ولم تشر الوكالات في ذلك الوقت إلى التوسع الوشيك في هذه التوصية لتشمل السكان على نطاق أوسع.

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