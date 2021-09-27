رئيس جامعة طنطا يهنئ «الشبينى» بمنصب القائم بأعمال وكيل «كلية الطب»

هنأ الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، الدكتور محمد محمد عبده الشبينى بمناسبة توليه مهام وكيل كلية الطب البشرى لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجامعة للدكتور محمد الشبينى بحضور الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، موجهًا الشكر إلى الدكتوره سحر هزاع وكيل الكلية السابق لجهودها الملموسة ومجهوداتها المتميزة التي بذلتها فترة توليها وكالة الكلية.

حصل الدكتور الشبينى على بكالوريوس الطب والجراحة جامعة طنطا بتقدير جيد جدا عام 1990، والماجستير (علاج الاورام بالاشعاع) جامعة طنطا عام 2000، والدكتوراه (علاج الأورام بالإشعاع) جامعة طنطا عام 2007.

تدرج فى الوظائف العلمية معيد في 1996، مدرس مساعد فى 2001، ومدرس في 2007، أستاذ مساعد في 2013، أستاذ فى 2019، كما يشغل حاليًا منصب مدير مركز علاج الأورام الجامعى، ومشرفًا عامًا على مستشفى الطوارئ الجامعى.