توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 28/9/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي يقدمها خبير الأبراج محمد جيرون

الحمل

يوم في خبر عائلية وأمور عائلية عم تشغلك والتزامات بالبيت بأمور تخص العقارات وشراكات وتصليحات وتعزيل ونقل ..

الثور

يوم جيد صدفة وحب جديد وحوالة ومال وسفر وتنقلات وشهادة وتواصل مع أشخاص جدد واخبار حلوة الك ويمكن شغل جديد للبعض او اتفاق والبعض شي بخص تغيير شكلي أو تجميلة أو عملية.

الجوزاء

في قبض مال بس انتبه من مصاريف طارئة ولا تغامر بالمال وفي عزائم وتواصل ومصاريف على صحة والأبناء ..

السرطان

يوم جيد داعم لك مع وجود القمر ببرجك والزهرة في العقرب ناطرك خبر حلو وتعزيز بوضعك وتغيرات بالعلاقات من حولك ومع الاهل وقصة عقار وامور متعلقة بالبيت ..

الأسد

علاقات مع أشخاص مهمة ودوائر حكومية ونقلة نوعية بشغل وتواصل واتصالات ولا تتسرع حتى ماتوقع بقصص فيا تأجير وتأخير ولازم تكون بعيد عز النقاشات سلبية وتسكت ..

العذراء

يوم مميز على صعيد الحب والمال والابناء وعلاقات عاطفية عم تتحول لحب وأيضاً في مصاريف مالية ونشاط جديد واماكن جديدة وزيارات وعزائم واكل طيب ..

الميزان

تحسن بوضع الشغل وخبر بخص مكان أو صحة وشهرة وسمعة وشعبيتك بتزيد وتواصل مع شخصية مهمة وقصة حدا بالعيلة او اخ بشكل خاص..

العقرب

من أفضل الايام وخبر حلو بشي ناطرو وتواصل واتصالات واشخاص بعيدة وشي بخص حوالة او مال واتفاق عم تحط نقاط على الحروف بس لازم تكون رايق ولا تستعجل وتتبع الدبلوماسية بأمورك ..

القوس

يوم في علاقات كتيرة و مال بيومك معنوي او مادي وعم تجيب وتغير وميراث بيشغل البعض وعلاقات بشغلك بتدخل بالعاطفة ولا تخلي الغيرة وتملك تكون سبب لمشاكل حتى ماتنهي علاقة والبعض اجواء حميمية وشغف..

الجدي

شراكات عم تشغلك وامور مهنية وعاطفية وحب جديد ومال و ديون والتزامات واستفاد من اشخاص ..

الدلو خبر بخص العمل وتغيير بشكل وصحة واتصال ونشالله يوم ايجابي وقصة سفر بقصد عمل او اشخاص بعيدة وتنقلات بتخص شغل ويمكن البعض لازم تنتبه اذا عندك شي تجميلي او عملية يكون الها تأثيرات صحية لبعدين ..

الحوت

يومك مميز بالعاطفة واجواء جيدة لتعارف واعجاب وشغف ورومنسية وقصص مالية بتشغلك ويمكن بدي باركلك على قصة حلوة ..