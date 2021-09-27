الغردقة تحتفل بيوم السياحة العالمى بمشاركة 120 فنانا تشكيليا من 12 دولة..شاهد

اختتمت محافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الثلاثاء فعاليات كرنفال الداو الدولى للسياحة والفنون ضمن احتفالات العالم ومحافظة البحر الأحمر بيوم السياحة العالمى والذي يوافق الاحتفال به يوم 27 سبتمبر من كل عام، تحت رعاية وبحضور والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وعمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بمشاركة 120 فنان وفنانة من 12 دولة، بحفل ضخم بالممشي السياحى بمنطقة الداو أرت برومناد، بمدينة الغردقة.



بدأ حفل الختام، بتفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وعمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لملعرض الفنى الذى تم فيه عرض أعمال الفنانون المشاركون، بالإضافة إلى مجسم تشكيلي لونى تحت اسم هرم السياحة والفنون وهو مجسم ضخم تم إهدائه للمحافظة ليكون معلمًا حضاريًا وذكري لهذا الحدث الفنى الضخم.

وعقب تفقد معرض الأعمال الفنية، بدأت احتفالية كبرى بمشاركة فرقه أوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقياده المايسترو مازن دراز.

كان الفنانون المشاركون قد واصلوا أعمالهم بالممشى السياحى بالتشكيل المجسم والرسم والتصوير على المجسمات والسيرف بورد، بالإضافة إلي فرق موسيقية واستعراضية خلال عمل الفنانون، حيث قدم الفنانون المشاركون إبداعهم أمام الجمهور بالممشي السياحى.

واستضافت مدينة الغردقة كرنفال الداو الدولى للسياحة والفنون ضمن احتفالات العالم ومحافظة البحر الأحمر، بيوم السياحة العالمى، خلال الفترة من 21 إلي 28 من الشهر الجارى، بالممشي السياحى بمنطقة الداو أرت برومناد، بمشاركة 120 فنان وفنانة من 12 دولة، احتفالًا بيوم السياحة العالمى.

ويعد الممشي السياحى بمنطقة الداو أرت برومناد، متحف مفتوح لزائري الغردقة، ويضم 28 تمثال لأشهر الفنانيين العالمين وهو الأول من نوعة في محافظات مصر، ويستهدف تحسين الصورة الذهنية والبصرية لضيوف الغردقة.

وقال الفنان التشكيلى محمد حميدة، مؤسس أوستراكا للفنون ومنظم الكرنفال، إن الكرنفال الذى أقيم برعاية الداو للتنمية، ومحافظ البحر الأحمر، ووزارة السياحة، وهو كرنفالًا فنيًا جماليًا شكل فيه الفنانون التشكيلين مجسمات تشكيلية ملونة عن رؤيتهم لمعالم مصر السياحيًا تشكيليًا وفنيًا وشارك فىه 120 فنان وفنانة من دول مختلفة أبرزها مصر ولبنان وروسيا وبيلاروسيا وبلجيكا وأوكرانيا وانجلترا وتركيا والسعودية وفلسطين.

وأضاف "حميدة"، أن فعاليات الكرنفال شهدت هذا العام حضور قوي من كبار الفنانين والفنانات من دول مختلفة، للمشاركة في 4 أقسام مختلفة من الفنون التشكيلية، وهم، "التشكيل المجسم والرسم والتصوير على المجسمات والسيرف بورد و وفرق موسيقية واستعراضية يوميًا، وقدم الفنانون المشاركون إبداعهم أمام الجمهور بالممشي السياحى.

وتضمنت فاعلية الاحتفال بيوم السياحة العالمي هذا العام تنظيم ورشة عمل ومهرجان فني لفنون النحت والرسم والتصوير والخزف بالممشي السياحي بمدينة الغردقة، بالإضافة الى تنظيم كرنفال موسيقي، وعرض للأفلام الترويجية التي تنشرها وزارة السياحة عن المحافظات المصرية المختلفة علي صفحاتها علي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ضمن الحملة الدعائية التي أطلقتها الوزارة في أول أيام الشهر الحالي على هذة المواقع للترويج السياحي لهذه المحافظات وتستمر لمدة 27 يومًا بواقع محافظة كل يوم احتفالاً بيوم السياحة العالمي.

وشارك جميع الفنانين والفنانات فى تكوين مجسم تشكيلي لونى تحت اسم هرم السياحة والفنون وهو مجسم ضخم تم إهدائه للمحافظة ليكون معلمًا حضاريًا وذكري لهذا الحدث الفنى الضخم، كما ضم الكرنفال أسماء كبيرة فى الحركة التشكيلية من مصر وخارج مصر، بالإضافة إلي افتتاح معرض السمو للفنان جورج فاضل، وسط لفيف من الفنانين ونزلاء الفنادق بالغردقه، وفي ختام الحفل تم تكريم الفنانين المشاركين وبعض الشخصيات العامة.

جاءت احتفالات الغردقة بيوم السياحة العالمى في إطار تضافر الجهود بين القطاع السياحي الحكومي والخاص لتكون هذه الفعالية هي الأولي ضمن سلسلة الفاعليات الترويجية التي يتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة من خلال التعاون بين وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية والمستثمرين السياحيين وفقًا لما تم الاتفاق عليه خلال ورشة العمل المطولة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، لاستعراض ملامح الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر، والتي تم خلالها الاتفاق على تنظيم عدد من الفعاليات والأحداث السياحية بالشراكة مع القطاع السياحي الخاص بشكل تكاملي، والتنسيق لإعداد أجندة أحداث سياحية وثقافية وفنية ضخمة مشتركة يتم تنظيمها بالمدن السياحية المختلفة لتعظيم الدور السياحي والثقافي والترويج لهذه المقاصد السياحية.