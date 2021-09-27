مدرب يضرب حكما في وجهه بدوري في إيطاليا.. فيديو

هاجم المدرب جيوفاني ألوسي مدرب فريق كاربينيانو، الحكم أندريا فيليس خلال المباراة التي أقيمت ضد أوليجيو كاستيلو في دوري الهواة بإيطاليا "بريما كاتيجوريا".

وتعرض حكم في دوري الهواة بإيطاليا للضرب في وجهه من قبل مدرب فريق كاربينيانو، الذي اعتذر واستقال من منصبه.

ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا"، توقفت المباراة حيث قام المدرب بضرب الحكم عندما كان فريقه يتأخر 2-0 في الشوط الثاني.

وكان الحكم قام بطرد مدرب الفريق للاحتجاج، لكن المدرب لم يذهب إلى غرفة خلع الملابس، بل اقترب من الحكم وخاطبه ببعض الكلمات ثم لكمه في وجهه.