يوجد تباعد| كيف تأثرت التفاعلات الاجتماعية بأزمة كورونا؟ تفاصيل

قال الدكتور حسن سلامة رئيس قسم بحوث وقياسات الرأي العام، بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، إن أزمة كورونا أثرت على الاقتصاد والتعليم ومجالات كثيرة تهم حياة المواطنين؛ لذلك أصبح الاهتمام باستطلاعات الرأي؛ أمر مهم في ظل الجائحة.

وأوضح سلامة، خلال حواره ببرنامج "الحقيقة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،: “أزمة كورونا غيرت من طريقة التفاعل بين الناس وبعضها، وأصبحنا نتحدث عن تباعد اجتماعي”.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت إجراء 5 استطلاعات رأي، مضيفا: “كورونا غيرت طريقة استطلاعات الرأي، حيث كنا نجريها وجها لوجه، أصبحنا اليوم نجريها عن طريق الإنترنت والهاتف”.

