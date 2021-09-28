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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يشارك في ختام احتفالات محافظة البحر الأحمر بيوم السياحة العالمي

صدى البلد

شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مساء اليوم في ختام فعاليات الكرنفال الدولي للسياحة والفنون والذي أقامه أحد  المستثمرين السياحيين بمدينة الغردقة ضمن احتفالات محافظة البحر الأحمر بيوم السياحة العالمي،  والذي يحمل هذا العام شعار "السياحة من أجل تحقيق نمو شامل".


شهدت الاحتفالية حضور اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر،  و عدد من المستثمرين السياحيين بمشاركة 120 فنان وفنانة من 12 دولة من مختلف دول العالم  أبرزها مصر ولبنان وروسيا وبيلاروسيا وبلجيكا وأوكرانيا وانجلترا والسعودية وفلسطين.


وتضمنت الاحتفالية عدد من العروض المختلفة حيث بدأ حفل الختام، بتفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، المعرض الفنى الذى تم فيه عرض أعمال الفنانين المشاركين بالاحتفال، بالإضافة إلى مجسم تشكيلي لونى تحت اسم هرم السياحة والفنون وهو مجسم ضخم تم إهدائه للمحافظة ليكون معلمًا حضاريًا وذكري لهذا الحدث الفنى الضخم.

و خلال تفقد الوزير للمعرض الفني، حرص أحد الفنانيين الروس المشاركين في المعرض على إهداء الوزير لوحة من أعماله تعبر عن الطبيعة في روسيا لتذكره دائما بروسيا خاصة بعد رحلة الوزير إلى روسيا منذ اسبوعين.


كما التقي وزير السياحة و الآثار، خلال جولته بالممشي السياحي بمجموعة من السائحين من اوكرانيا و روسيا و فرنسا والمانيا و بيلاروسيا والذين حرصوا علي التحدث و التقاط الصور معه وخاصة الأطفال.  


وعقب تفقد معرض الأعمال الفنية، بدأت احتفالية كبرى بمشاركة فرقة أوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقياده المايسترو مازن دراز.

وأعرب الدكتور خالد العناني خلال كلمته التي ألقاها بالاحتفالية عن سعادته بحضور هذا الحدث الضخم، كما قام بالترحيب بجميع الحضور  والفنانين المشاركين بالحفل، ووجه الشكر للعمالة بالقطاع السياحي، مؤكدا أنهم البطل الأساسي اليوم لما واجهه من صعوبات على مدار عام ونصف منذ بدء جائحة فيروس كورونا، موجها لهم الشكر لما قدموه للقطاع السياحي وحثهم على بذل المزيد من الجهد بما يتناسب وأهمية الأمانة التي يتحملونها وهي مسئوليتهم عن سمعة مصر السياحية.


وأضاف د. خالد العناني أن مصر تفتح ذراعيها لكافة السائحين من خلال الشمس الدافئة واجراءات احترازية آمنة يتم تطبيقها على أكمل وجه، مؤكدا على أن مصر تبنت حملة ترويجية منذ بداية العام وهي التعبير عن الحياة في مصر وأن مصر حية وذلك من خلال اقامة العديد من المهرجانات والفنون والكرنفالات والأنشطة البحرية وغيرها.


هذا وقد قام الفنانون المشاركون بمواصلة أعمالهم بالممشى السياحى بالتشكيل المجسم والرسم والتصوير على المجسمات والسيرف بورد، بالإضافة إلي فرق موسيقية واستعراضية خلال عمل الفنانون، حيث قدم الفنانون المشاركون إبداعهم أمام الجمهور بالممشي السياحى.


كما تضمنت فاعلية الاحتفال بيوم السياحة العالمي هذا العام تنظيم ورشة عمل ومهرجان فني لفنون النحت والرسم والتصوير والخزف بالممشي السياحي بمدينة الغردقة، بالإضافة الى تنظيم كرنفال موسيقي، وعرض للأفلام الترويجية التي تنشرها وزارة السياحة والآثار عن المحافظات المصرية المختلفة علي صفحاتها علي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ضمن الحملة الدعائية التي أطلقتها الوزارة في أول أيام الشهر الحالي على هذه المواقع للترويج السياحي لهذه المحافظات واستمرت لمدة 27 يومًا بواقع محافظة كل يوم.

كما زار الوزير متحف الغردقة حيث احتفل المتحف بيوم السياحة العالمي من خلال عرض فني موسيقي.

هذا وقد جاءت احتفالات الغردقة بيوم السياحة العالمى في إطار تضافر الجهود بين القطاع السياحي الحكومي والخاص لتكون هذه الفعالية هي الأولي ضمن سلسلة الفاعليات الترويجية التي يتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة من خلال التعاون بين وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية والمستثمرين السياحيين وفقًا لما تم الاتفاق عليه خلال ورشة العمل المطولة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، لاستعراض ملامح الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر، والتي تم خلالها الاتفاق على تنظيم عدد من الفعاليات والأحداث السياحية بالشراكة مع القطاع السياحي الخاص بشكل تكاملي، والتنسيق لإعداد أجندة أحداث سياحية وثقافية وفنية ضخمة مشتركة يتم تنظيمها بالمدن السياحية المختلفة لتعظيم الدور السياحي والثقافي والترويج لهذه المقاصد السياحية.

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