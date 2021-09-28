تعليق بايدن عقب حصوله على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن الجرعة المعززة من لقاح كورونا التي حصل عليها كانت أمنة وسهلة مثل الجرعتين الأولى والثانية.
وكتب بايدن في تغريدة على تويتر: "حصلت اليوم على الجرعة التعزيزية من لقاح كورونا، وكانت مثل الجرعتين الأولى والثانية أمنة وسهلة".
واضاف: "احصلوا على اللقاح، معا نستطيع حماية الارواح وهزيمة الفيروس".
وتلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين، جرعة معززة ثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا “كوفيد-19”.
وقال بايدن بعد حصوله على لقاح كورونا أمام الكاميرات إن تطعيم المزيد من الناس أمر أساسي لإنهاء جائحة كورونا.