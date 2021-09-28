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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعليق بايدن عقب حصوله على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

بايدن يحصل على جرعة
بايدن يحصل على جرعة ثالثة من لقاح كورونا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن الجرعة المعززة من لقاح كورونا التي حصل عليها كانت أمنة وسهلة مثل الجرعتين الأولى والثانية.

وكتب بايدن في تغريدة على تويتر: "حصلت اليوم على الجرعة التعزيزية من لقاح كورونا، وكانت مثل الجرعتين الأولى والثانية أمنة وسهلة".

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بعد موافقة بايدن وبوتين ..واشنطن تعلن استئناف المفاوضات الاستراتيجية مع موسكو

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بايدن يتلقى جرعة ثالثة من لقاح كورونا.. فيديو

واضاف: "احصلوا على اللقاح، معا نستطيع حماية الارواح وهزيمة الفيروس".

وتلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين، جرعة معززة ثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا “كوفيد-19”.

وقال بايدن بعد حصوله على لقاح كورونا أمام الكاميرات إن تطعيم المزيد من الناس أمر أساسي لإنهاء جائحة كورونا.

الرئيس الأمريكي لقاح فايزر فيروس كورونا كوفيد-19 جائحة كورونا

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