بايدن يتلقى جرعة ثالثة من لقاح كورونا.. فيديو

تلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، جرعة معززة ثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا “كوفيد-19”.

وقال بايدن بعد حصوله على لقاح كورونا أمام الكاميرات إن تطعيم المزيد من الناس أمر أساسي لإنهاء جائحة كورونا.

MOMENTS AGO: President Biden receives Pfizer COVID-19 booster shotpic.twitter.com/jjQjJX346n — Breaking911 (@Breaking911) September 27, 2021

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 78 عاماً، والذي يشجع على تلقي جرعات معززة كأداة جديدة ضد فيروس كورونا سيحصل على جرعة معززة من اللقاح بما يتماشى مع إرشادات السلطات الصحية الحكومية الأمريكية.

وفي يناير الماضي، تلقى الرئيس الأمريكي أول جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

وكانت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية أوصت بجرعة إضافية من لقاح كورونا - كوفيد 19 للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.

وسمحت الولايات المتحدة بإعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر للأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاماً فأكثر وأولئك المعرضين للخطر.

وقالت الإدارة الأمريكية إنه يمكن إعطاء هذه الجرعة المعززة للأشخاص الذين ينتمون لهاتين الفئتين بعد مرور 6 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية.