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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصر ثقافة منية النصر ينظم ورشة فنية لتعليم فن الأركت

صدى البلد

 

تولي الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة اهتماما بالغاً بالأنشطة الأدبية والثقافية بمواقع فرع ثقافة الدقهلية بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، حيث نظم قصر ثقافة المنصورة ندوة أدبية بعنوان "شعر العامية البداية"، أدار الندوة الشعراء محمد عطوة ومني الضويني وعلي عبد العزيز، دارت المناقشات حول شعر العامية وتاريخه والمصادر التي تقول بأنه بدأ في عصر هارون الرشيد على يد إحدى الجواري التي رثت يحيى البرمكي، وسمي شعرها بالمواليا، الذي تحول إلى الموال ثم تطور بعد ذلك حتى وصل إلى العامية التي تتناول كل موضوعات الشعر ولا ينقصها إلا تطبيق قواعد النحو، حتى تصبح مثل الفصحى تماما، كما أقيمت أمسية شعرية علي هامش الندوة شارك فيها كبار شعراء العامية بالدقهلية ومنهم الشعراء "أسامة عجور، مصطفي الششتاوي وغيرهم.

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أقام بيت ثقافة السنبلاوين لقاء حواري بمركز شباب طوخ الأقلام بين الأدباء على حليمة ومحي الدين محسن، دارت المناقشات حول العلاقات الثقافية الروسية المصرية عبر التاريخ وأثر كل منهما في الآخر، تناول فيها أثر الأدب الإسلامي والعربي في الأدب الروسي منذ القرن التاسع الميلادي، وكيف كانت الحضارة العربية نبعا استمد منها الأدب الروسي الكثير من المعاني والصور البلاغية، وتطرقت المناقشات إلى الحركة الرومانتيكية ومدي تأثرها في كل من الأدب العربي والأدب الروسي، أعقب اللقاء أمسية شعرية شارك فيها الشعراء محمد فتحي، ممدوح عرابي، جابر الأسد.

 

نفذ قصر ثقافة منية النصر ورشة فنية لتعليم فن الأركت للفنان أيمن السعدني بدأت بمحاضرة أشار فيها السعدني إلي أن فن الأركت هو فن تفريغ الخشب طبقا للأشكال المطلوبة بالرسومات المصممة بالمقاييس المحددة، لإخراجها في شكل جميل يتناسب مع المكان الملائم، لذلك يكسب فن الأركت محبيه الكثير من المميزات منها "الصبر والهدوء والاتزان والراحة النفسية"، ومن المقرر أن تمتد أعمال الورشة من حتى الخميس 30 سبتمبر الجاري.

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