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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محكمة أمريكية تصدر قرارا بشأن التلقيح ضد كورونا

التلقيح ضد كورونا
التلقيح ضد كورونا

قضت محكمة استئناف أمريكية، اليوم الثلاثاء، بإجاز إلى مدينة نيويورك الأمريكية بطلب من المدرسين بالحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة العمل في ولاية نيويورك الأمريكية، أن العاملين في قطاع الرعاية الصحية الذين رفضوا تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتم إقالتهم لعدم الالتزام بقانون الولاية الجديد، لن يجنوا بدل البطالة.

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وذكر موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي أن قانون التطعيم الإجباري في نيويورك، والذي يدخل حيز التنفيذ اليوم الإثنين، يُلزم العاملين في كل المستشفيات ودور الرعاية والمدارس بالحصول على جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19 قبل يوم 7 أكتوبر، وينطبق القانون على العاملين في القطاع الخاص للرعاية الصحية.


وأوضحت وزارة العمل في نيويورك في بيان أن "العاملين بمنشآت الرعاية الصحية أو دور الرعاية أو المدارس، الذين استقالوا طوعا أو تم إقالتهم لعدم تلقي التطعيم الإلزامي، غير مؤهلين للحصول على تأمين البطالة؛ لأن أصحاب العمل لديهم مصلحة مُقنعة في جعل الموظفين يتلقون اللقاح".


من جانبها، قالت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول إنها استدعت أفراد من الحرس القومي الأمريكي المُدربين طبيا وعاملين بمجال الصحة من خارج نيويورك للمساعدة في العجز المحتمل حدوثه بمجرد دخول قانون التطعيم الإلزامي حيز التنفيذ، حيث لن يكون بعض الناس مؤهلين للذهاب إلى عملهم بالمستشفيات وغيرها من دور الرعاية.


وأشار "بيزنس إنسايدر" إلى أنه حتى الأربعاء الماضي، تلقى 84% من العاملين بقطاع الرعاية الصحية في نيويورك التطعيم كاملا ضد فيروس كورونا، و81% من العاملين في دور رعاية كبار السن، و77% من العاملين في دور العلاج الأخرى.

فيروس كورونا لقاح فيروس كورونا كوفيد-19 كبار السن مدينة نيويورك

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