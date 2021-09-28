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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء في مصر 28 سبتمبر

أسعار الحديد والأسمنت
أسعار الحديد والأسمنت اليوم

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من  الحديد و الأسمنت، اليوم الثلاثاء في مصر 28 سبتمبر 2021، بعد إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن زيادة أسعار طن الحديد في الأسواق.

أسعار الحديد  اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021:
سعر طن حديد عز 14700 جنيه- تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد بشاي 14500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 14400 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد العشري 13700 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 13700 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.

وبالنسبة لـ أسعار طن الأسمنت اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر2021 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:
أسمنت المسلح 1010 جنيهات للطن

أسمنت النصر 955 جنيها للطن

أسمنت السويس 965 جنيها للطن

اسمنت السويدي 1010 جنيهات للطن

اسمنت حلوان 970 جنيها للطن

اسمنت الصخرة 925 جنيها للطن

أسمنت سيناء 910 جنيهات للطن

أسمنت  أسوان 875  جنيها للطن

أسمنت  المخصوص 955 جنيها للطن

اسمنت العسكري بني سويف  920 جنيها للطن

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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