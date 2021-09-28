زينة تشارك جمهورها بعزفها على البيانو.. شاهد

شاركت الفنانة زينة جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، مقطع فيديو لها وهي تعزف على البيانو أنغام اغنية "لو على قلبي".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وكانت أبرز تعليقاتهم كالاتي: رائعة وجميلة- فنانة وكلك ذوق.

وشاركت زينة، فى بطولة مسلسل “كله بالحب" بطولة أحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

مسلسل «كله بالحب» بطولة زينة وأحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد.