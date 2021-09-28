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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متى تنتهي جائحة كورونا في العالم؟.. فايزر وموديرنا يجيبان

فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد

توقع الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، انتهاء جائحة كورونا خلال عام من الآن، مع استمرار عمليات التلقيح ضد الفيروس.

وقال رئيس فايزر في تصريحات إلى شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية إن الحياة الطبيعية ستعود على أغلب الظن خلال عام من الآن، مشيراً إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى أخذ جرعة من اللقاح بشكل سنوي من كل عام.

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رئيس فايزر يكشف عن موعد العودة إلى الحياة الطبيعية هذا التوقيت

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يقتل كورونا .. فايزر تخطط لإطلاق عقار جديد مضاد للفيروسات الخطرة

فيما حذر من أن  العودة إلى الحياة الطبيعية سيتضمن بعض المحاذير، موضحاً أن فيروس كورونا المستجد لن يتوقف عن إنتاج المزيد من المتحورات على غرار سلالتي دلتا أو ألفا.

فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة (موديرنا) ستيفان بانسيل، إن جائحة فيروس (كورونا) قد تنتهي في غضون عام لأن زيادة إنتاج اللقاح يوفر إمدادات عالمية كافية.


وأضاف بانسيل -في تصريحات لصحيفة "نويه تسورخر تسايتونج" السويسرية أنه "بالنظر إلى التوسع في قدرات الإنتاج بهذا القطاع على مدى الشهور الستة الماضية، فإن جرعات كافية ستكون متوفرة بحلول منتصف العام المقبل بحيث يمكن تطعيم جميع سكان العالم. ومن المحتمل أيضاً توفر جرعات معززة بالحجم المطلوب"، وأشار إلى أن التطعيمات ستكون متاحة في وقت قريب حتى للرضع.


وتابع "الذين لن يتلقوا اللقاح سيكتسبون المناعة بشكل طبيعي لأن السلالة دلتا شديدة العدوى. وبهذه الطريقة سنجد أنفسنا في نهاية المطاف في وضع شبيه بالإنفلونزا. فإما أن تتلقى اللقاح وتحظى بشتاء جيد أو لا تفعل وتخاطر بأن تصاب بالمرض واحتمال أن ينتهي بك الأمر إلى المستشفى ".


وعند سؤاله عما إذا كان ذلك يعني العودة إلى الوضع الطبيعي في النصف الثاني من العام المقبل، قال: "اعتبارًا من اليوم، أعتقد أنه في غضون عام".


وقال بانسل إنه يتوقع أن توافق الحكومات على جرعات معززة للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالفعل لأن المرضى المعرضين للخطر والذين تم تطعيمهم في الخريف الماضي "بلا شك" يحتاجون إلى تجديد المعلومات.

وتتضح من هذه التصريحات توقعات انتهاء جائحة كورونا مع استمرار عمليات التلقيح في العالم، بحلول العام المقبل. 

فيروس كورونا المستجد جائحة كورونا شركة فايزر انتهاء جائحة كورونا شركة موديرنا

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