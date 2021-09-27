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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يقتل كورونا .. فايزر تخطط لإطلاق عقار جديد مضاد للفيروسات الخطرة

فايزر
فايزر

أعلنت شركة فايزر، اليوم الاثنين، إن الشركة بدأت المرحلة الثانية من دراسة عقارها الجديد المضاد للفيروسات عن طريق الفم للوقاية من عدوى كوفيد -19 لدى البالغين المعرضين لفيروس كورونا الجديد.
 

أعلنت شركة Pfizer Inc. اليوم عن بدء المرحلة 2/3 EPIC-PEP لتقييم الدراسة التجريبية الجديدة المضادة للفيروسات عن طريق الفم والتي تتم وفقا لجرعة منخفضة من ريتونافير للوقاية من عدوى كوفيد -19، حسب بيان للشركة.
 

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أكد البيان إن الدراسة الجديدة تسجل الأفراد الذين يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكبر يعيشون في نفس المنزل مع فرد مصاب بفيروس كورونا المؤكد أعراضه.

 

قال ميكائيل دولستين، كبير المسؤولين العلميين بشركة فايزر، إن العلاج المضاد للفيروسات عن طريق الفم سيكون قادرًا على إيقاف الفيروس في المراحل المبكرة لدى الأفراد المعرضين لفيروس كورونا الجديد ومنع الفيروس من تكرار نفسه ومنع ظهور العدوى في الآخرين.

 

وقال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، يوم الأحد، إن العالم سيكون قادرًا على العودة إلى الحياة الطبيعية في غضون عام شريطة أن تكون هناك عمليات إعادة تطعيم سنوية.

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