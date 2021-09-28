التعليم: تدريب معلمي 4 ابتدائي على المناهج الجديدة قبل بدء الدراسة

تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، دورات تدريبية لـ تدريب معلمي رابعة ابتدائي على المناهج الجديدة المقرر تدريسها لـ رابعة ابتدائي خلال العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 ، قبل بدء الدراسة.

وقالت وزارة التربية والتعليم: إنه وفقا لمواعيد التدريبات التي وضعها مركز تطوير المناهج، سيتم تدريب معلمي و موجهي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و معلمي و موجهي مادة المهارات المهنية من يوم الاحد 3 أكتوبر 2021.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، ان تدريبات معلمي رابعة ابتدائي سوف تستمر حتى يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن التدريبات تتم بقاعات الفيديو الافتراضي بمديريات التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن معلمي المهارات المهنية هم معلمي (الاقتصاد المنزلي - المجال الصناعي - الاعلام التربوي - المكتبات - المسرح).

مناهج رابعة ابتدائي الجديدة

يدرس الطلاب في رابعة ابتدائي مناهج جديدة تضم ( 12 ) مقررا دراسيا بالإضافة الى التوكاتسو كما يلي :

التربية الدينية الإسلامية والتربية الدينية المسيحية

القيم واحترام الآخر

اللغة العربية

المهارات المهنية

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

اللغة الإنجليزية (Connect)

اللغة الإنجليزية (Connect Plus).

العلوم

الدراسات الاجتماعية

الرياضيات

التربية البدنية والصحية

التربية الفنية

التربية الموسيقية

أنشطة التوكاتسو

ويكون مجمل الفترات لليوم الدراسي لرابعة ابتدائي = (4) فترات ، بينما يبلغ مجمل الفترات أسبوعيا = (20) فترة ، وتبلغ مدة الفترة ( حصتان ) = (90) دقيقة .

من يتولى تدريس كل مادة لـ رابعة ابتدائي في النظام الجديد ؟

بالنسبة لأنشطة التوكاتسو : يقوم بها رائد الفصل

مادة تكنولوجيا المعلومات : يقوم بتدريسها معلم الحاسب الآلى أو التطوير التكنولوجي

مادة المهارات المهنية :يقوم بتدريسها معلمي المجالات والأنشطة.

يقوم بتدريس الفترات الدراسية المخصصة لمنهج القيم واحترام الآخر لـ رابعة ابتدائي : مدرس ( اللغة العربية او التربية الدينية) بواقع نصف فترة من فترات اللغة العربية أسبوعيا

نظام التقييم الجديد لـ رابعة ابتدائي

يعتمد نظام التقييم في الصف الرابع الابتدائي على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة ، على أن تأتي نتيجة التقييم في صورة أربعة ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات.

فعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه كما يلي :

- اللون الأزرق : يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات( ٨٥ إلى ١٠٠)

- اللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة(من ٦٥ لأقل من ٨٥)

- اللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلي بعض الدعم(من ٥٠ لأقل من ٦٥)

- اللون الأحمر الذي يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من ١ لأقل من ٥٠).