رئيس سياحة النواب: مشروع محطة مصرف بحر البقر يضاف لموسوعة إنجازات السيسي

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر إنجاز كبير ضخم لمشروع من أهم المشروعات القومية العملاقة فى العالم والذى تم تنفيذه بسواعد مصرية ، مؤكدة أنه إنجاز جديد ينضم لقاطرة التنمية بالجمهورية الجديدة واستكمال لمسيرة التنمية التى اتخذتها الدولة منذ ٧ سنوات وتأتى سيناء على رأس هذه التنمية بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى .



وقالت النائبة نورا على إن هذا المشروع يتم بتكلفة حوالي ٢٠ مليار جنيه وبطاقة انتاجية ٥,٦ مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح ٤٠٠ ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة ، وفى ضوء خطة الدولة لتعمير سيناء ومد جسور التنمية لها وإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية والمشروعات التنموية والزراعية والصناعية بجانب التنمية السياحية وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .



وأضافت رئيس سياحة النواب أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد تسهم في تحويل مسار مصرف بحر البقر، ومعالجته (ثلاثيًا) يوميًا إلى شمال سيناء من خلال سحارة السلام جنوب بورسعيد، لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق و30 يونيو، وبئر العبد والسر والقوارير.



وأشادت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة بالنواب بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وحسم سيادته الكثير من القضايا الملتبسة ووضع الجميع أمام مسئولياته بشأن الحفاظ على أراضى الدولة والأراضى الزراعية وإزالة كافة التعديات على المجارى المائية التى حدثت خلال السنوات الماضية ، وكذلك تكليفات سيادته للجيش والشرطة لمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية والجسور.