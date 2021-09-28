برلماني: رفع مصر من قائمة حظر السفر يسهم فى تدفق السائحين الإنجليز

أكد النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب والخبير السياحى المعروف أن رفع إنجلترا حظر السفر إلى مصر يعد مؤشرا مهما لقطاع السياحة التى عانت كثيرا بسبب جائحة كورونا حيث إن السائح الإنجليزى من أهم السياح المهتمين بالسياحة الثقافية وعودة السائح الإنجليزى مرة أخرى هو مكسب كبير للسياحة الثقافية فى الأقصر وأسوان وهذه العودة بالتأكيد نتيجة جهود مكثفة ومثمرة من كل قطاعات الدولة ذات الصلة وعلى رأسها الدعم والاهتمام الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسى ومتابعته كل الأمور المتعلقة بالسياحة وكذلك وزير السياحة الدكتور خالد العنانى وكل مؤسسات الدولة والتى أدت الى تلك النتيجة.



وتوقع " إدريس " فى بيان له أصدره اليوم أن يوم الموسم السياحى الشتوى الذى أصبح على الأبواب من أنجح المواسم السياحية المصرية بعد أن عانى هذا القطاع معاناة شديدة منذ عام 2011 مشيداً بما حققته الحكومة من إنجازات لصالح قطاع السياحة فيما يتعلق بتطبيق جميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

وتأتى هذه العودة قبل حدث مهم جدا سيحدث فى مصر خلال الفترة القادمة وسينال اهتمام العالم وهو افتتاح طريق الكباش الاثرى بمحافظة الأقصر الذى كان محط اهتمام الفراعنة قديماً وكان طريقاً مهماً للاحتفالات بتنصيب الكهنة والفراعنة مابين معبدى الأقصر والكرنك وهذا الطريق ظل مغلقاً لآلاف السنين والآن يتم تجهيزه لإعادة افتتاحه بإذن الله وهو مايمثل دفعة للسياحة الثقافية ولاشك أن الاهتمام العالمى المتوقع بهذا الافتتاح ودعوة الشركات الإنجليزية لحضور الافتتاح سوف يكون له بالغ الأثر فى عودة الاهتمام مرة أخرى للأقصر وأسوان والسياحة الثقافية خاصة أن نوعية هذا السائح تكون متميزة ومتفردة لأنه عاشق للثقافة والتاريخ وهو سائح يختلف فى احتياجاته ومتطلباته عن السائح المهتم بالسياحة الشاطئية.



وهناك دور مطلوب من كل الجهات فى الدولة لاستقبال السياحة الثقافية مرة أخرى بمعدلات أعلى من الفترة الماضية وهو مايتطلب رفع كفاءة البنية التحتية لسهولة التنقل ودعم وزارة التنمية المحلية لكفاءة الطرق لمحافظتى الأقصر وأسوان كنز مصر السياحى وبخاصة طرق الأقصر وأسوان والغردقة ومرسى علم وسفاجا وغيرها لتقديم أعلى خدمة للسائح وتسهيل رحلته الى تلك المناطق بما ينتج عنه رحلة ممتعة تغلفها ذكريات مميزة لتلك الأماكن بحيث يصبح هذا السائح سفيرا لمصر فى الخارج وينقل صورة مشرفة عن مصر وانطباعات متميزة نتيجة سهولة التنقل والراحة ومستوى الخدمة والأسعار .

ويكمل هذه الصورة ويتكامل معها الاهتمام بكل مايتعلق بالسائح مثل التاكسى والحنطور والبازارات وغيرها فلابد من الاهتمام بأصحاب هذه المهن وتدريبهم وإخضاعهم لدورات وتأهيلهم بمستوى عالٍ لكيفية استقبال السائح والتعامل معه وخدمته باحترافية حتى تتكامل المنظومة السياحية .



أمًا بالنسبة للجنة السياحة فى مجلس النواب فقد أكد النائب أحمد ادريس أنه تمت الموافقة بعد اجتماعات عديدة فى اللجنة وإصدار قانون لمنظومة الشباك الواحد معلناً دعم اللجنة لمسار العائلة المقدسة والدفع بهذا المسار لأنها تدخل فى نطاق السياحة الدينية كنوع جديد من السياحة وبهذا يتم تعظيم العائد من السياحة ، كما أن المرحلة القادمة ستشهد اجتماعات لدعم سياحة اليخوت وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بسياحة اليخوت لجذب هذا النوع من السياحة للبحرين الأبيض والمتوسط وسوف ينال هذا التوجيه المزيد من الاجتماعات خلال الفترة القادمة.