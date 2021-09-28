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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المحاولة الانقلابية الفاشلة في السودان

تعهد بحماية السودان وشعبه.. حميدتي يكشف تفاصيل جديدة عن المحاولة الانقلابية الفاشلة

النائب الأول لرئيس
النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، اليوم الثلاثاء، على وحدة قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.

 

وقال حميدتي، خلال خطاب القاه اليوم إن المحاولة الانقلابية الفاشلة في السودان تم الإعداد لها بسرية تامة منذ 11 شهرا، مشيرا إلى أن  القوات المسلحة حقنت دماء السودانيين بإفشال تلك المحاولة.

 

ووفقا لشبكة “العربية”، شدد قائد قوات الدعم السريع على أن تصحيح المسار ينبغي أن يكون بمشاركة الجميع في السودان، مؤكدا أنه لا خلاف مع المكون المدني.

 

وتابع قائلا: " لن نسمح لفئة صغيرة بالتسلط على السودان ولا بأي انقلابات"، متوعدا المخطئ بضربه على رأسه.

 

وأضاف دقلو أن الديمقراطية ليست فوضى، معربا عن تمسك الخرطوم بتنفيذ اتفاق سلام جوبا والوصول بالبلاد للحكم الديمقراطي.

 

وأعرب دقلو عن حاجة السودان لقوانين تنظم التظاهرات والاحتجاجات؛ داعيا الجميع  للانضمام للسلام وعدم العودة للحرب مرة أخرى.

 

وحث على ضرورة إقامة انتخابات السودان في موعدها وعدم زيادة الفترة الانتقالية، موضحا أن المسار الديمقراطي والوفاق أمر أساسي في البلاد.

 

وطمأن دقلو السودانيين بأن المكون العسكري يواصل التحول الديمقراطي"، متعهدا  بحماية السودان وشعبه وحدوده وعدم العودة بالبلاد إلى الوراء.

 

وبدوره، أكد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان السودانية، أن القوات النظامية بكافة مكوناتها موقفها موحد وتسعى لعبور الفترة الانتقالية.

 

وشدد الحسين على أن الجيش مكلف بحماية الدستور والشعب في السودان، مشيرا إلى خطاب كراهية وعداء موجه ضد المؤسسة العسكرية. 

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