دعم مستشفيات الرمد بالمنيا بعدد من التجهيزات الطبية الحديثة

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، دعم مستشفيات الرمد بالمحافظة، بعدد من التجهيزات الطبية، في إطار جهود وزارة الصحة والسكان، لدعم وتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بهدف توفير سبل الرعاية لكافة المرضى في مختلف المستشفيات والعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير الخدمة الطبية اللائقة لهم.

أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن وزارة الصحة دعمت مستشفيات الرمد بالمحافظة، بتجهيزات طبية، منها، (2 جهاز فاكو، و3 جهاز فحص مجال الابصار، و4 بروجكتور، و2 ميكروسكوب جراحي، و3 ياج ليزر، و ارجون ليزر، و4 مصباح شقي، و4 شنطة عدسات، و جهاز autore fractometer).

وأشار وكيل وزارة الصحة، الى أن المنظومة الصحية بالمحافظة، تشهد تطوراً ودعماً كبيراً خلال الفترة الحالية، موجهاً الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لدعمهما المتواصل للمنظومة الصحية بالمحافظة، من أجل رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتطوير المستمر للمنشآت الطبية بكافة مستلزماتها.

