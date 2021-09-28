صحة النواب تحذر المواطنين من التهاون مع الموجة الرابعة لـ كورونا

استنكرت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تهاون المواطنين في التعامل مع الموجه الرابعة لـفيروس كورونا، وذلك بالرغم من الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية على قدم وساق في الحفاظ على المواطنين من الإصابة بالفيروس وتوفير اللقاح اللازم وبالمجان لتجنب الإصابة بكورونا، مؤكدة أن الموجة الرابعة أشد خطورة عن سابقيها ، وأعراضها أقوى بكثير.

وطالبت" سعيد" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" جميع المواطنين بضرورة الإسراع فى الحصول على لقاح كورونا، مؤكدة أن اللقاح بمثابة خط الدفاع الأول على مستوى العالم طبقا لما أوصت به البرتوكولات العالمية و منظمة الصحة العالمية ، حيث أنه يقي من خطر الإصابة بفيروس كورونا بنسبة كبيرة ، و يقلل من الأعراض بنسبة 79% تقريبا.

وقالت:" الدولة بتبذل مجهودات كبيرة للحفاظ على سلامة المواطن ، و وفرت اللقاح بالمجان، وهذا فى حد ذاته عبء كبير على الدولة، فمنخليش قلة الوعي تضيع مجهودتها هباءا، مطالبة جميع المواطنين بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وعلى رأسها الماسك الطبي ، والإبتعاد عن الأماكن المزدحمة ".

وأكدت أن الأعراض الجانبية لـلقاح فيروس كورونا تكاد تكون طفيفة للغاية، مشيرة إلى أن أهم هذه الاعراض تتمثل فى تكسير طفيف فى الجسم، ارتفاع فى درجة الحرارة ، إلى جانب حدوث ضيق فى التنفس بدرجات بسيطة .

وأوضحت عضو صحة النواب أن الأعراض الجانبية للقاح كورونا بوجه عام تستمر من 24 لـ 48 ساعة تقريبا، مؤكدة أن الألم موضع الحقن يستغرق يومين أو 3 ايام على الأقل، معربة عن تمنياتها من جميع المواطنين الإطمئنان بشأن لقاح كورونا، فليس هناك داع للقلق بشأنه، معقبة:" مراكز اللقاح تعمل بجدية و تأخذ التاريخ الطبي للمريض ويقومون بالدور اللازم ".

جاء ذلك بعد تأكيد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، أن لقاح كورونا لا يحمي من الإصابة بدور الانفلونزا الموسمية ولابد من الحصول على اللقاحين، ولا يوجد تضارب بين لقاحات كورونا والانفلونزا، مؤكدًا أن فيروس كورونا والانفلونزا مختلفين تمامًا.

وأضاف الدكتور حسام حسني، خلال مداخلة هاتفية بالإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مساء أمس الإثنين: “إذا كانت اللقاحات في وقت معين رفاهية.. اللقاحات الآن أصبحت إلزامية”.

وتابع حسام حسني: "أتوسل لكل المصريين لو سمحتوا تسابقوا للحصول على لقاحات كورونا".

وأكمل حسام حسني: "الموجة الرابعة من فيروس كورونا خطورتها تتمثل في سرعة انتشارها بشكل رهيب، والوقاية من سرعة الانتشار هي تلقي اللقاحات".