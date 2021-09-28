أحمد عامر: مصر دولة رشيدة وتعمل بطريقة علمية فى كافة الاتجاهات

قال أحمد عامر رئيس تحرير جريدة الأهرام، إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس خلال افتتاحه محطة معالجة مياه بحر البقر كانت واضحة تمامًا وأن حصة مصر من المياه لم تقل وهى مسألة مصرية وواضحة والرئيس قام بتوضيحها فى اكثر من مناسبة لأنها مسألة حياة أو موت.



وأضاف عامر خلال لقاء خاص ببرنامج ٨ الصبح المذاع عبر فضائية دى ام سي، أن مصر دولة رشيدة وتعمل بطريقة علمية ولديها استراتيجيات ومحاور وتعمل على كافة الاتجاهات .



وتابع " الدولة تقوم بترشيد مياه النيل والشرب والري مضيفًا أن هناك محاور كثيرة تعمل عليها الدولة بطرق متوازية توصل من خلالها رسالة إلى العالم انها دولة رشيدة فى كل شىء.



وأردف" ان استصلاح الاراضي لم تكن بنفس جودة الاراضي الطينية النيلية وتكون مكلفة للدولة لذلك يجب الحفاظ على الاراضي الزراعية التى نمتلكها كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي امس بإزالة اى تعديات على الاراضي الزراعية"



وفى سياق متصل طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس اثناء افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر المصريين بالحفاظ على المياه وعدم التعدى على الأراضي الزراعية والمنشأت موضحًا ان الفدان يحتاج 300 ألف جنيه لكى يكون قابل للزراعة.