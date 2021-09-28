عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد عامر: مصر دولة رشيدة وتعمل بطريقة علمية فى كافة الاتجاهات

أحمد عامر رئيس تحرير
أحمد عامر رئيس تحرير جريدة الاهرام

قال أحمد عامر رئيس تحرير جريدة الأهرام، إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس خلال افتتاحه محطة معالجة مياه بحر البقر كانت واضحة تمامًا وأن حصة مصر من المياه لم تقل وهى مسألة مصرية وواضحة والرئيس قام بتوضيحها فى اكثر من مناسبة لأنها مسألة حياة أو موت.


وأضاف عامر خلال لقاء خاص ببرنامج ٨ الصبح المذاع عبر فضائية دى ام سي، أن مصر دولة رشيدة وتعمل بطريقة علمية ولديها استراتيجيات ومحاور وتعمل على كافة الاتجاهات .


وتابع " الدولة تقوم بترشيد مياه النيل والشرب والري مضيفًا أن هناك محاور كثيرة  تعمل عليها الدولة بطرق متوازية توصل من خلالها رسالة إلى العالم انها دولة رشيدة فى كل شىء.


وأردف" ان استصلاح الاراضي لم تكن بنفس جودة الاراضي الطينية النيلية وتكون مكلفة للدولة لذلك يجب الحفاظ على الاراضي الزراعية التى نمتلكها كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي امس بإزالة اى تعديات على الاراضي الزراعية"


وفى سياق متصل طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس اثناء افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر المصريين بالحفاظ على المياه وعدم التعدى على الأراضي الزراعية والمنشأت موضحًا ان الفدان يحتاج 300 ألف جنيه لكى يكون قابل للزراعة.

استصلاح الاراضى عبد الفتاح السيسي جريدة الاهرام الرئيس عبد الفتاح السيسي حصة مصر أحمد عامر محطة معالجة مياة بحر البقر

ترشيحاتنا

مسعى عالمي جريء من طالبان بعد تعيين مندوب دائم لها بالأمم المتحدة

صافرة تونسية لإدارة ودية مصر وليبيريا

بعد اتهامها باستغلال الحجاب لركوب التريند.. والد ياسمينا العلواني يرد بقوة |فيديو

توجيهات رئاسية.. الزراعة: رفع حالة الاستعداد لمواجهة التعديات على الأراضي

حكم وضع صورة الميت على المقبرة.. مساعد الأمين العام يجيب

روسيا: احتمالات بالتحقيق في تدخل عمالقة تكنولوجيا المعلومات الأمريكيين في انتخابات الدوما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجأة بشأن استبعاد محمد عبد الشافي من معسكر منتخب مصر

طرح تذاكر كأس العرب 2021 أمام الجماهير المصرية

الزمالك يزف بشرى لجماهيره بشأن تجديد عقد أشرف بن شرقي

الأمن يكشف تفاصيل سماع دوى انفجار بمحطة وقود بالهرم

لملاك ومستأجري العقارات| تعديلات مرتقبة بشأن إيجار الوحدات السكنية

الإعدام لكل من يحبذ التطبيع مع إسرائيل.. دولة عربية تصدر عقوبة جديدة

خناقة بالمايوهات.. سيدات يتشاجرن على الشاطئ والشرطة تتدخل

اللي ماسبنيش لحظة | خضوع الفنان أحمد التهامي لـ عملية جراحية مفاجئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. فيديو وصور

نشرة المنوعات.. رجل يذبح ممرضة داخل المستشفى.. ماء زمزم يحارب السرطان.. منع امرأة من دخول مطعم هندي لسبب غريب.. خناقة بين غراب ضخم وطائرة

خناقة عنيفة بين غراب ضخم وطائرة درون والسبب غريب.. شاهد

ليونة وثقة.. عجوز ترقص بجنون في حفل زفاف حفيدتها|فيديو

فيديو

وزير الدفاع: المصريون يصنعون حقبة جديدة من التاريخ.. فيديو

شاهد.. لحظة انهيار دنيا سمير غانم أثناء تكريم والديها

فيديو جراف.. قائمة ممنوعات جديدة من طالبان.. تعرف عليها

رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

اﻟﻤﺰﻳﺪ