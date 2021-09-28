عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون: على الأوروبيين التخلي عن السذاجة حيال واشنطن وفرض احترامهم

ماكرون
ماكرون

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أن على الأوروبيين التخلي عن السذاجة، واستخلاص العبر من الخيارات الاستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة التي تتركز على خصومتها مع الصين.

 

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني، تعليقا على فسخ أستراليا عقدا لشراء غواصات فرنسية لصالح الولايات المتحدة ”حين نكون تحت تأثير ضغوط قوى كبرى تشتد أحيانا، فإن إبداء ردّ فعل أو الإثبات بأن لدينا نحن أيضا القوة والقدرة على الدفاع عن أنفسنا، لا يعني الانقياد إلى التصعيد، بل هو ببساطة فرض احترامنا“.

الكويت تستذكر الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.. ملك الأردن وزوجته يخضعان للحجر الصحي.. محتج يرشق ماكرون بالبيض.. أبرز عناوين الصحف الكويتية اليوم

بعد أزمة الغواصات.. ماكرون يتحدى أستراليا باتفاق دفاعي تاريخي مع اليونان

جاء ذلك خلال حديث ماكرون بمناسبة توقيع عقد مع اليونان لبيعها 3 فرقاطات.

 

ويمثّل هذا الاتفاق ”خطوة أولى جريئة نحو استقلالية إستراتيجية أوروبية“ حسبما أكد ماكرون خلال مراسم التوقيع مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في قصر الإليزيه.

 

وأضاف ماكرون ”الولايات المتحدة الأمريكية صديق تاريخي كبير وحليف قيم، لكن لابد لنا من الإقرار بأنه منذ أكثر 10 سنوات، تركز الولايات المتحدة جهودها بالمقام الأول على نفسها، ولها مصالح إستراتيجية تعيد توجيهها إلى الصين والمحيط الهادئ“.

 

وشدد ماكرون ، على أن ”هذا من حقهم، إنها سيادتهم الخاصة. لكننا سنكون هنا ساذجين أو سنرتكب خطأ فادحا إذا رفضنا استخلاص كل العبر لأنفسنا“.

 

وقال: ”بالروح البراغماتية ذاتها والوضوح ذاته، علينا كأوروبيين تحمل قسطنا من المسؤولية في تأمين حمايتنا الخاصة. هذا ليس بديلا عن التحالف مع الولايات المتحدة، أو استعاضة عنه، بل هو تحمل مسؤولية هذه الركيزة الأوروبية في إطار الحلف الأطلسي“.

 

وخلص ماكرون، إلى القول ”مطلوب منا أن نتحمل مسؤولية أكبر في حماية أنفسنا، أعتقد أن هذا مشروع، ويعود الأمر إلينا في تنفيذه“.

 

واعتبر قرار أثينا شراء السفن، وهي من طراز بيلارا، ”مؤشر ثقة“ في صناعة الدفاع الفرنسية في وجه منافساتها وخصوصا من مجموعة لوكهيد مارتن الأمريكية، وفق تقارير صحفية.

 

وتشهد العلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة حاليا، أزمة دبلوماسية بعد الإعلان في الـ15 من أيلول/سبتمبر عن شراكة إستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ؛ ما أدى إلى فسخ عقد ضخم لبيع كانبيرا غواصات فرنسية.

ماكرون فرنسا باريس واشنطن الاوروبين

ترشيحاتنا

ثاني أفضل هداف في تاريخ النادي.. وفاة روجر هانت أسطورة ليفربول

بالقانون.. حظر تلقي الهيئات الشبابية الأموال دون الحصول على موافقة هذه الجهة

مسعى عالمي جريء من طالبان بعد تعيين مندوب دائم لها بالأمم المتحدة

صافرة تونسية لإدارة ودية مصر وليبيريا

بعد اتهامها باستغلال الحجاب لركوب التريند.. والد ياسمينا العلواني يرد بقوة |فيديو

توجيهات رئاسية.. الزراعة: رفع حالة الاستعداد لمواجهة التعديات على الأراضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجأة بشأن استبعاد محمد عبد الشافي من معسكر منتخب مصر

طرح تذاكر كأس العرب 2021 أمام الجماهير المصرية

الزمالك يزف بشرى لجماهيره بشأن تجديد عقد أشرف بن شرقي

الأمن يكشف تفاصيل سماع دوى انفجار بمحطة وقود بالهرم

لملاك ومستأجري العقارات| تعديلات مرتقبة بشأن إيجار الوحدات السكنية

الإعدام لكل من يحبذ التطبيع مع إسرائيل.. دولة عربية تصدر عقوبة جديدة

خناقة بالمايوهات.. سيدات يتشاجرن على الشاطئ والشرطة تتدخل

اللي ماسبنيش لحظة | خضوع الفنان أحمد التهامي لـ عملية جراحية مفاجئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. فيديو وصور

نشرة المنوعات.. رجل يذبح ممرضة داخل المستشفى.. ماء زمزم يحارب السرطان.. منع امرأة من دخول مطعم هندي لسبب غريب.. خناقة بين غراب ضخم وطائرة

خناقة عنيفة بين غراب ضخم وطائرة درون والسبب غريب.. شاهد

ليونة وثقة.. عجوز ترقص بجنون في حفل زفاف حفيدتها|فيديو

فيديو

وزير الدفاع: المصريون يصنعون حقبة جديدة من التاريخ.. فيديو

شاهد.. لحظة انهيار دنيا سمير غانم أثناء تكريم والديها

فيديو جراف.. قائمة ممنوعات جديدة من طالبان.. تعرف عليها

رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

اﻟﻤﺰﻳﺪ