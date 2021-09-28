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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم وضع صورة الميت على المقبرة.. مساعد الأمين العام يجيب

حكم وضع صورة الميت
حكم وضع صورة الميت على المقبرة

حكم وضع صورة الميت على المقبرة .. ورد سؤال لبرنامج فتاوى الأزهر يقول صاحبه “ماحكم وضع صورة الميت على المقبرة؟”.

 

وأكد الدكتور سعيد عامر، مساعد الأمين العام لمجمع الشئون الإسلامية لشئون الدعوة والإعلام الديني بجمع البحوث الإسلامية، أنه لا يجوز ولا يصح وضع صورة الميت على المقبرة أو على باب المقابر.

وقال «عامر»، خلال رده على سؤال “ ما حكم وضع صورة الميت على المقبرة؟”، عبر البث المباشر لبرنامج «فتاوى الأزهر» عبر الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع “فيس بوك”، إن وضع صورة الميت على المقبرة قد يؤدي بالزائر إلى عمل أفعال أو قول أشياء لا تصح وتؤذي الميت، لذا لا ينبغي وضع صور في المقابر إذا كان هناك دعاء فوق المقبرة ليس به مشاكل ولكن دون ذلك لا يجوز.


حكم تصوير الميت بعد وفاته وتعليق صوره على الحائط
ما حكم تصوير الميت بعد وفاته؟ سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة لدار الإفتاء المصرية عبر قناة “يوتيوب”.

وأوضح "عبد السميع" قائلًا إن الوفاة هى انقطاع الحياة، والإنسان حين تنقطع حياته يكون بذلك له حرمة فلا يجوز الاعتداء على حرمته ولا يجوز أى شيء يكون فيه إهدار لآدميته، فقد يتغير شكله أو يكون هناك آثار على وجهة فكل هذا لا يجوز كشفه، فلا نجيز ذلك لما فيه اعتداء على كرامة الإنسان فالله سبحانه وتعالى يقول فى كتابه الكريم {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا}.


حكم نشر صورة للميت على مواقع التواصل الاجتماعي بنية الدعاء له

سؤال أجاب عنه الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بالدار، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ورد وسام، قائلًا إنه يجوز شرعًا نشر صورة للميت على مواقع التواصل الاجتماعي بنية الدعاء له، ولا مانع شرعي في ذلك.

وأشار إلى أن من يفعل ذلك، يريد أن يتذكر الناس هذا الوجه، ويتذكروا حسناته ويدعون له، ويرق قلبهم برؤيته، ويبعثه ذلك على إخلاص الدعاء، فيستجيب الله ويرتفع الأموات بدعاء الأحياء.

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