توجيهات رئاسية.. الزراعة: رفع حالة الاستعداد لمواجهة التعديات على الأراضي

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تعليماته مديريات الزراعة بالتعاون مع الادراة المركزية لحماية الأراضي لمنع أي تعديات على الأراضى الزراعية ورفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة أي تعديات وإزالتها في المهد بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في المحافظات وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية تنفيذا لقرار رئيس الوزراء في هذا الشأن، وذلك في إطار التوجيهات المشددة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنع التعديات على الأراضى الزراعية خلال فاعليات افتتاح محطة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعي.



‏وقال القصير أن نسبة التعديات خلال الفترة الماضية شهدت انخفاضا كبيرا وصلت إلى أدنى مستوياتها كما أن نسبة الإزالة وصلت إلى أعلى مستوياتها .



وأشار إلى أن جميع قطاعات الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها ثروة قومية تتوارثها الأجيال كما أنها المصدر الرئيسي الذي يحقق الأمن الغذائي للمواطنين