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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تعليم: المناهج الجديدة ملائمة لسن التلاميذ فى المرحلة الابتدائية

منهج رابعة ابتدائى
منهج رابعة ابتدائى الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل منهج رابعة ابتدائى الجديد، موضحة أنه تم إضافة مواد جديدة تهتم بتنمية مهارات الطلاب وتنمي الفهم، مؤكدة على أن أسلوب تقييم الطلاب سيكون بالألوان، وسيتم عقد ثلاثة اختبارات في كل فصل دراسي، مشددة على الطلاب بضرورة الاهتمام بالحضور في المدارس والاستفادة من جميع المنصات التعليمية.

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وأضافت الوزارة في بيان لها، أن منهج رابعة الابتدائي الجديد يهدف إلى قياس مدى فهم الطالب لمخرجات التعلم لكل مقرر دراسي، مؤكدة على أنه يجب على الطلاب الالتزام بنسبة الحضور المقررة وهي ألا تقل عن 80%، مشيرة إلى أن العام الدراسي الجديد يبدأ اعتباراً من 9 أكتوبر المقبل.

 

أكد علاء عوض، معلم أول بأدارة السيدة زينب التعليمية والخبير التربوي، أن الجيل الجديد من الأطفال يعد جيل إلكتروني قادر على الاندماج في عالم المعلومات والاتصالات منذ الصغر وأصبح ذلك يتم بشكل منظم وعلى مستوى جميع أنحاء الجمهورية، مما سيقلل من تخريج أجيال ليس لديها معرفة بتكنولوجيا المعلومات ويكون تعاملهم  معها على أساس علمي، موضحًا أن الأمية حاليا أصبحت ليس أمية القراءة والكتابة بل أمية عدم القدرة على التعامل مع وسائل الاتصال.

 

وشدد المعلم الأول بأدارة السيدة زينب التعليمية، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" علي ضرورة إعداد الطالب للاندماج في عالم المعلومات والاتصالات منذ الصغر وأصبح ذلك يتم بشكل منظم وعلى مستوى جميع أنحاء الجمهورية، مما سيقلل من تخريج أجيال ليس لديها معرفة بتكنولوجيا المعلومات ويكون تعاملهم  معها على أساس علمي، موضحًا أن الأمية حاليا أصبحت ليس أمية القراءة والكتابة بل أمية عدم القدرة على التعامل مع وسائل الاتصال.

 

كما طالب بتدريس مادة الحاسب الآلي وتطبيقاته الحديثة وعدم الاعتماد على الطريقة النظرية سواء في الدراسة او الامتحانات ، وتأهيل المعلمين على كيفية التعامل مع الطلبة وخاصة في المرحلة الابتدائية و تدريبهم على توصيل المعلومة بطريقة شيقة لتلائم متطلبات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وكذا تعزيز وتنمية المهارات لديهم، علما بأن مثل هذه المادة تهتم بها جميع نظم التعليم في الدول المتقدمة.

 

كما أعلن الخبير التربوي، عن تأييده لحرص الوزارة على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير مناهج التعليم لتلائم متطلبات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مؤكدًا أن مواد الصف الرابع الابتدائي تتناسب مع خصائص التلاميذ في هذا السن، وهو الهدف الذي يسعي الية الأن القطاع التعليمي المصري، لتعزيز وتنمية المهارات لدى النشء والشباب.

 

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم بدأت بالفعل في تطوير المناهج التعليمية حتى الصف الرابع الابتدائي تباعاً، لأنها تعد من أهم المناهج الدراسية في المراحل الأولى من سنوات الدراسة.

 

وأوضح "عوض" أن الطالب في البداية سيكون لدية رهبة بالمناهج ولذلك الطالب سيتم تدريبه على التعلم في ضوء نواتج تعلم محددة، ويتدرب كذلك على قياس ما حققه منها في نهاية الوحدة مما ينمى قدرة المتعلم على التقييم الذاتي والتعلم المستمر، لافتًا إلى تنمية البحث عن معلومات أخرى إضافة لما تم تقديمه له لتشجيعه على البحث والاستقصاء.

 

وأعلن الخبير التربوي، عن أن نظام التقييم في الصف الرابع الابتدائي يعتمد على قدرة وذكاء الطفل لقياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، على أن تأتي نتيجة التقييم في صورة أربعة ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات في بداية عمره، وهنا يأتي دور المعلم للاهتمام بالفروق الفردية بين الطلبة، وإتاحة فرص المناقشة والمشاركة للجميع.

 

وحتى ينجح المعلم في استخدام مثل هذه الطريقة يجب أن يدعمها بالوسائل التعليمية، وأن يكون قادرا على صياغة الأسئلة بصورة واضحة لا غموض فيها، حتى لا تؤدى إلى تشويش أفكار التلاميذ، ويكون مرشدًا له في كيفية تدريس هذا الكتاب، وتوضيح الهدف من كل نشاط وكيفية تنمية المهارات التي يعالجها وكيفية تقويمها.

 

وجدير بالذكر آليات التقييم في منهج رابعة الابتدائي الجديد

- اللون الأخضر يوضح أنّ المتعلم امتلك المعارف من 65 إلى 85.

- اللون الأزرق يوضح أنّ المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المعارف من 85 إلى 100.

- اللون الأحمر يوضح أنّ المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات من 1 لأقل من 50.

- اللون الأصفر يوضح أنّ المتعلم يحتاج إلى بعض الدعم 50 لأقل من 65.

 

آليات تقدير الطالب في منهج رابعة الابتدائي الجديد

- تُحسب درجة الطالب في الفصل الدراسي من خلال مجموع درجات الاختبارات الثلاثة والمهام الأدائية و درجات المواظبة.

- مجموع الدرجات لكل المقررات تحسب من 100 درجة.

- يتم حساب الاجتياز من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجاته لكل فصل دراسي.

- التربية الفنية والرياضية والموسيقية لا يعتبر الطالب ناجحًا إلا عند حضوره نسبة لا تقل عن 80%.

- تقييم طلاب الدور الثاني على ما درسوه في الفصلين الدراسيين عن طريق الاختبارات فقط.

- في حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر يعيد السنة الدراسية مرة أخرى.

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