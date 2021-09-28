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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام البرنامج التدريبي "بنية لتنمية القدرات الشبابية" بأسيوط

صدى البلد

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة تبادل المعرفة بين الشباب والفتيات والقيادات التنفيذية للمحافظة ومناقشة المقترحات والاستماع للحلول لبعض المشاكل التي قد تواجه المواطنين بكافة ربوع المحافظة مع أهمية انخراط الشباب في الاعمال المجتمعية والمبادرات لتنمية روح الولاء والانتماء لديهم فضلاً عن ثقل مهارات المشاركين وبناء قدراتهم وتطويرهم وتأهيلهم بتجارب عملية وتدريبات وزيارات لجهات مختلفة ليكونوا مؤهلين إلى توليهم المناصب القيادية داخل المجتمع في المستقبل القريب.

 ولففت  إلى إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم بكافة القطاعات خاصة الشباب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن وتحقيقاً للتنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 مشيداً بدور وحدة السكان بالمحافظة في تنظيم انشطة وندوات وبرامج تدريبية للشباب بالتعاون والتنسيق بين جهات ومؤسسات حكومية وغير حكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.


وفي هذا الاطار نظمت وحدة السكان بأسيوط حفل ختام البرنامج التدريبي "بنية لتنمية القدرات الشبابية" بقاعة المؤتمرات الكبري بديوان عام المحافظة والذي استمر لمدة 4 أيام بمشاركة 30 شاب وفتاة من طلاب جامعة أسيوط "حديثي التخرج" وبالتنسيق مع بيت الشباب المصري للتنمية EYD .

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جاء ذلك بحضور الدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط ، والدكتور محمد حسين مدرس تنظيم المجتمع المساعد بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط وعضو المجلس القومي للمرأة ، وفتحي صلاح عامر مدير وحدة السكان بالمحافظة ، والدكتورة منة فكري أخصائي الطب النفسي وعلاج الإدمان بكلية الطب جامعة أسيوط ، والدكتورة عزة خيري اخصائية نفسية اكلينيكية بكلية الآداب بجامعة أسيوط ـ عيادة دعم الطب النفسي وبمشاركة مجموعة من الشباب والفتيات حديثي التخرج بجامعة أسيوط وبالتعاون مع مديريات (الشباب والرياضة ، التضامن الاجتماعي ، الصحة والسكان) والمجلس القومي للمرأة وجامعة أسيوط وجمعية تنمية الفنون والثقافة وتنمية المجتمع وجمعية كاريتاس مصر ومكتبة مصر العامة بالقاهرة.


حيث شملت فعاليات البرنامج التدريبي بمحاضرات وورش عمل حول القيادة والشباب وتعريفهم بالجهات والمؤسسات والمديريات الحكومية المختلفة وديوان المحافظة واداراته المختلفة وكيفية التعامل مع القيادات التنفيذية بالاضافة إلى التوعية بالقضايا والخصائص السكانية وزيادة الوعي المجتمعي بالزيادة السكانية غير المبررة التي تشهدها مصر والتي تلتهم جهد كبير لأعمال النهوض والتنمية المستدامة.
وأوضح فتحي صلاح عامر مدير وحدة السكان بأسيوط أن الدورة التدريبية "تنمية القيادات الشبابية" شارك بها حوالي 30 شاب وفتاة من طلاب جامعة أسيوط حديثي التخرج لمدة 6 أيام بواقع يوم تدريبي واحد بكل جهة تنفيذية من مديريتي (الصحة ، والشباب والرياضة ، والمجلس القومي للمرأة ، وجامعة أسيوط ، وديوان عام المحافظة) وذلك تفعيلاً لدور الوحدة ضمن خطة مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" الذي يتم تنفيذه بعدة محافظات من بينها محافظة أسيوط بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPAبدعم من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان وتحقيق التنمية المستدامة تنفيذاً لاستراتيجية مصر ٢٠٣٠.
واختتمت فاعليات البرنامج التدريبي بتكريم مسئولي وقيادات الجهات الشريكة في التدريب فضلاً عن توزيع شهادات تقدير للطلاب المشاركين في فاعليات التدريب الممتدة لـ 4 أيام.

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محافظ أسيوط اخبار اسيوط اللواء عصام سعد وحدة السكان الشباب والفتيات القيادات التنفيذية

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