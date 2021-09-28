كرم جبر: "حياة كريمة" أكبر مشروع تنموي في العالم ويحتاج اصطفافًا حول الدولة

نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، جلسة حوارية لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، حول دور الوزارة في مبادرة حياة كريمة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك المشاركة المصرية في معرض اكسبو دبي 2020، بحضور نخبة من كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين.

وتم خلال الجلسة الاتفاق على تشكيل لجنة ثنائية بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزارة التجارة والصناعة، يكون غرضها تسهيل العمل الإعلامي والصحفي بكل ما يتعلق بالوزارة، وكذلك عقد جلسة أخرى لتعريف وسائل الإعلام بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ولائحة التنفيذية.



جلسة حوارية بين الأعلى الإعلام ووزيرة التجارة والصناعة بشأن مبادرة حياة كريمة

في البداية رحب الكاتب الصحفي كرم جبر، بوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، والوفد المرافق لها، والحضور، مضيفًا أن هذه الجلسة الحوارية تأتي ضمن الجلسات التي يعقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بين الوزراء والمسئولين والإعلاميين والصحفيين حتى يكون هناك جسر تواصل بينهم داخل المجلس الأعلى للإعلام، وذلك في المناسبات الهامة ليستمع الصحفيين والإعلاميين لشرح المسئولين لخططهم والاستراتيجيات الخاصة بالوزارات، مضيفًا أنه أصبح هناك حالة من التفاهم بين الإعلاميين والوزراء والمسئولين وصناع القرار ليكون الإعلام دائمًا مطلعًا على التطورات.

وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة لها دور كبير في مبادرة حياة كريمة وتنفيذ المشروعات التي تشهدها المحافظات المستهدفة بهذه المبادرة العظيمة، كذلك لها دور مهم جدًا في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب الشباب وتمكين المرأة، ونهاية بالمشاركة المصرية في معرض "إكسبو 2020 دبي"، وتأتي أهمية هذه المشاركة في هذا الحدث العالمي في الترويج للنهضة التي تشهدها مصر وللمقاصد السياحية والمنطقة الأثرية التي تزخر بها مصر.

كرم جبر

وأوضح أن مبادرة حياة كريمة تعد أكبر وأعظم مشروع تنموي في تاريخ مصر والأكبر في العالم أجمع، لأنها تمس حياة 58 مليون مواطن هم نصف سكان مصر وتستهدف تغيير كافة مناحي الحياة للمقيمين في أكثر من 4500 قرية في جميع محافظات الجمهورية، كما أنها أول مشروع مصري يتم تنفيذه بنسبة 100% باستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه، مضيفًا أنه لعظم هذه المبادرة أدرجتها الأمم المتحدة بمنصة أفضل الممارسات بما يؤكد على نجاح الدولة وجهودها لتحقيق حياة كريمة لأبناء الشعب المصري.

وقال إن علينا جميعا أن نلتف حول الرئيس عبدالفتاح السيسي ونثق أن هذا المشروع سيتحقق بنجاح كبير لأن من يقف خلف المشروع هو الرئيس السيسي، وعلى الإعلام أن يلعب دورا كبيرًا في تصحيح الشائعات التي تطلقها بعض الجماعات عن هذا المشروع وتحصين أهالي القرى من تلك الشائعات، لأن حرب الشائعات لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب، لذا تأتي أهمية التركيز الإعلامي علي الانجازات التي يحققها هذا المشروع لصالح أهالينا في القري المصرية ، فدور الإعلام أن يقوم بالتسويق للمشروعات القومية الكبرى حتى يطلع المواطنين علي حقائق الأمور ومجرياتها والإنجازات علي تحدث علي أرض الواقع.



جلسة حوارية بين الأعلى الإعلام ووزيرة التجارة والصناعة بشأن مبادرة حياة كريمة

وأضاف أن "حياة كريمة" رسالة من الرئيس للمصريين «ارفع رأسك»، فالكرامة الوطنية فى ابسط معانيها هى توفير جودة الحياة لأهل الصبر، وأن تزيح الدولة عن كاهلهم المعاناة والفقر، وأن تفتح أمامهم أبواب الخير، مضيفًا أن هذه المبادرة العظيمة تمثل الانطلاقة الحقيقية نحو الجمهورية الجديدة وتأكيد على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري.

وفيما يتعلق بجهود الدولة المستمرة لتوفير فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، قال الكاتب الصحفي كرم جبر، أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نجح من خلال الدعم غير المسبوق الذي تلقاه من الرئيس عبدالفتاح السيسي في توفير الملايين من فرص العمل على مستوى محافظات الجمهورية، وأنه تعددت مساهمات جهاز تنمية المشروعات على مدار السنوات السبع الماضية لتشمل شتى مجالات التنمية وتعزيز برامج ريادة الأعمال وتمكين المرأة وتطوير البنية المجتمعية. فمن هذه الانجازات على سبيل المثال قيام جهاز تنمية المشروعات بضخ تمويل قدره 32.3 مليار جنيه تم من خلالها تمويل 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر أتاحت ما يزيد على مليوني فرصة عمل .



جلسة حوارية بين الأعلى الإعلام ووزيرة التجارة والصناعة بشأن مبادرة حياة كريمة

وأوضح أن الجهاز قام بالمشاركة في تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية ومن ضمنها المبادرة الأبرز حياة كريمة التي تشمل المشروعات في المحافظات المستهدفة لتغيير حياة 58 مليون مواطن إلى الأفضل، فمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب كانت محور أنشطة جهاز تنمية المشروعات حيث قام بضخ تمويل قدره 2.5 مليار جنيه استفاد منه كافة المحافظات وبخاصة الصعيد والمناطق الريفية ، أتاحت أكثر من 30 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بكافة المحافظات.

وفيما يتعلق بالتدريب فقد نجح الجهاز خلال السنوات الماضية في تدريب ما يزيد على 43 ألف شاب وفتاة في مجال ريادة الأعمال لتعريفهم بمبادئ تأسيس المشروع الصغير وكيفية إعداد دراسة الجدوى وخطة العمل ومبادئ المحاسبة والإدارة المالية، حيث شملت عمليات التدريب أيضا أكثر من 24 ألف سيدة على مهارات ريادة الأعمال بجانب إتاحة أكثر من 16 مليون يومية عمل للمرأة من مشروعات البنية الأساسية والمجتمعية.



جلسة حوارية بين الأعلى الإعلام ووزيرة التجارة والصناعة بشأن مبادرة حياة كريمة

وأضاف أن هناك أيام قليلة تفصلنا عن الحدث الأكبر والأبرز عالميا ألا وهو معرض إكسبو 2020 الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من الأول من أكتوبر المقبل وحتى نهاية مارس عام 2022 تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» بمشاركة 192 دولة من ضمنها مصر في حراك عالمي ثقافي واقتصادي وإنساني هو الأكبر والأشمل والأكثر تنوّعاً، مضيفًا أن مشاركة مصر في هذا التجمع العالمي تأتي من خلال جناح كبير قامت وزارة التجارة والصناعة بتجهيزه جيدا لإظهار مصر بالصورة التي تتناسب مع مكانتها باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية والأثرية العالمية.

وأوضح أن الجناح المصري في معرض إكسبو 2020 دبي يجسد بوجوده داخل منطقة الفرص، ما تتميز به مصر من عمق تاريخي وثراء حضاري وإنساني، فمبنى الجناح المصري من الخارج يبدو صرحاً شامخاً بالحضارة الفرعونية القديمة، حيث يتصدر صحن الجناح تابوت فرعوني جرى اكتشافه مؤخرا بمنطقة سقارة الأثرية بمحافظة الجيزة المصرية، ليستقبل زوار الجناح المصري بمعرض إكسبو 2020 بدبي.

نيفين جامع وكرم جبر

وأشار إلى أن التصميم المتميز للجناح المصري الذي يمتد على مساحة ألف متر مربع، يشكل منصة مثالية لسرد قصة مصر و تاريخها بكافة مراحلها من الماضي إلى الحاضر ومن ثم المستقبل، مضيقًا أن الجناح المصري يأخذ الزوار في رحلة تعريفية حول حضارة مصر العريقة قدم التاريخ والتي ستكون حاضرة في المنطقة المخصصة للمتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى مناطق المشروعات العملاقة والبنية التحتية والمدن الذكية وغيرها من المناطق الحديثة التي تجسد وتؤكد رؤية وقدرة مصر على صنع الحاضر و المستقبل تماماً كما نجحت في صناعة التاريخ .

وأختتم كلمته: أنه لاشك أن مشاركة مصر في هذا الحدث الهام يعد أفضل دعاية لما تشهده مصر من نهضة تنموية شاملة في كافة المجالات بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بجانب الترويج للمقاصد السياحية والأثرية التي تتميز بها مصر عن غيرها من دول العالم.



جلسة حوارية بين الأعلى الإعلام ووزيرة التجارة والصناعة بشأن مبادرة حياة كريمة

من جانبها أعربت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة عن سعادتها بالتواجد في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، موجه شكرها للكاتب الصحفي كرم جبر على الدعوة الكريمة.

وأضافت أن مشروع حياة كريمة، وأضافت جامع أن مبادرة حياة كريمة لديها ثلاثة محاور، الأول هو البنية التحتية من صرف ومباني ومياه وغيرها، أما المحور الثاني فهو محور التنمية المجتمعية، والمحور الثالث هو التنمية الاقتصادية، وأوضحت أن محور التنمية الاقتصادية من أهم محاور المبادرة، ويعمل على توفير فرص عمل لائقة لأبناء القرى، من خلال الاستفادة من الإمكانيات المحدودة والمهارات الموجودة في القرى وتحويلها إلى مشروعات.

وأضافت أن المبادرة تعتمد في الأساس على تنمية وتعزيز قيمة العمل لدى المواطن، وهو ما يعزز قيمة الانتماء من المواطن لبلده، وأنه يوفر نوع من الأمان الاجتماعي لدى الأفراد، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء مجمعات صناعية في كل قرية وفي كل مجمع يوجد مصانع صغيرة وبها ساحة عرض، موضحة أنه يتم العمل للوصول إلى مواصفات فنية جيدة لكل المنتجات التي تنتجها هذه المصانع.



جلسة حوارية بين الأعلى الإعلام ووزيرة التجارة والصناعة بشأن مبادرة حياة كريمة

وأشارت إلي أنه يتم الاتفاق علي كل المعايير الفنية والبيئة للمنتجات وجاري التنسيق مع مختلف الوزارات الأخرى حتي يتم الوصول الي مجمعات صناعية متميزة تتيح منتجات تتناسب مع ما يتطلبه المواطن المصري.

وعن التدريب والتأهيل، أكدت الوزيرة أنه يتم توفير تدريبات متخصصة للراغبين في إقامة مشروعات خاصة بهم، وكذلك نقوم بعمل ندوات ولقاءات في القرى حول فكر العمل الحر، ليستفيد سكان القرى من هذا الأمر.

وأشارت إلى أن مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة برئاسة جهاز المشروعات تختص بمحور التنمية الاقتصادية وبالفعل تم تنظيم زيارات لكل القرى وعمل مسح للصناعات التي تتميز بها كل قرية ومن ثم عمل 150 دراسة جدوى تختص بالمستلزمات كذلك سيتم توفير تمويل مناسب لمثل هذه المشروعات.

وقالت أن ما تم تنفيذه خلال الـ 7 سنوات الماضية من مشروعات صغيرة ومتوسطة لم يتم تحقيقه على مدار 25 سنة سابقة، مضيفة أن هناك اهتمام كبير من قبل الدولة بهذا القطاع كونه يعمل على توفير الأمان الاجتماعي للمواطنين، وكذلك الحصول على منتجات متميزة تكون بديله عن الاستيراد.

نشأت الديهي

وأضافت: أنشأنا 13 مجمع صناعي على مستوى الجمهورية خلال عاميين فقط، تم طرح 7 منها بعد اكتمال أعمال التخصيص، وهناك الكثير من التيسيرات التي نقدمها لطرح هذه المجمعات، مضيفة أن هناك اهتمام كبير بالصعيد فتم إنشاء مجمعات في محافظات بني سويف والأقصر وأسوان وسوهاج والمنيا، كذلك في الغربية والإسكندرية والبحر الأحمر، مشيرة إلى أن الغرض من إنشاء تلك المجمعات تذليل أهم عائق وهو توفير مكان به كل الاشتراطات للحصول على ترخيص وبشروط ميسرة جدًا.

وأوضحت أنه لم يتم طرح تلك المجمعات دون معايير ولكن تدخلت الدولة في الأنشطة، بناءً علة فاتورة الواردات وراعينا الميزة النسبية الموجودة في كل محافظة تم تنفيذ المجمع فيها.

وحول المشاركة المصرية في معرض اكسبو دبي 2020، قالت الوزيرة أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لإنجاح المشاركة المصرية في المعرض، من خلال جناح متميز يعكس ثقل ومكانة مصر على المستويين الإقليمي والعالمي وذلك بتوجيهات من الرئيس عيد الفتاح السيسي، ومتابعة مستمرة من جانب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.



جلسة حوارية بين الأعلى الإعلام ووزيرة التجارة والصناعة بشأن مبادرة حياة كريمة

وقالت انه تم التنسيق على أعلى المستويات بين كافة الوزارات والأجهزة المعنية من خلال اللجنة الوطنية للمشاركة المصرية باكسبو 2020 دبي والتي تضم 25 وزارة فضلا عن عدد كبير من المؤسسات والهيئات وتجمعات رجال الأعمال وذلك بهدف المشاركة بجناح يليق باسم الدولة المصرية وتاريخها العريق بين دول منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، وأوضحت ان الدولة المصرية حريصة على تقديم مشاركة متميزة بفعاليات اكسبو 2020 بدبى تعكس الحضارة المصرية العريقة ورؤية مصر لتطوير الحاضر واستشراف المستقبل، مشيرة إلى ان الحكومة المصرية تعول على مشاركتها بجناح متميز في هذا المحفل الهام، وتستهدف أن يكون الجناح المصري من أبرز وأهم الأجنحة ذات الإقبال الكبير وذلك بفضل ما تتمتع به مصر حضارة عريقة ومكانة راسخة في المنطقة فضلا عن حركة التنمية المستدامة التي خاضت مصر غمارها على مدار السنوات القليلة الماضية.

وتابعت الوزيرة أنه سيتم تقديم مصر في الاكسبو كوجهة استثمارية متميزة بالمنطقة لما تتمتع به من مشروعات قومية ضخمة في البنية التحتية وإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية ومدن ذكية ومناطق صناعية إلى جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرة إلى أن الجناح المصري سيحظى بحضور فعال على مستوى الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لاستعراض آخر التطورات المتعلقة بهذا الملف.

وأشارت جامع إلى أن الجناح المصري سيشهد طوال مدة الاكسبو إقامة 113 فعالية تتضمن ورش عمل ولقاءات نقاشية ولقاءات أعمال وصالونات ثقافية، إلى جانب 9 معارض متخصصة في مجالات الآثار والتعليم والاستثمار العقاري ومعرض تراثنا، فضلا عن الفعاليات الترفيهية والثقافية، مشيرة إلى ان الأحداث والفعاليات تتضمن عدد من الموضوعات الخاصة بالمدن والتطوير العمراني، السياحة، التنمية المستدامة، الصحة، الزراعة وتحسين مستوى المعيشة، المرأة والشباب، فضلا عن الاستعدادات التي تجرى على أعلى مستوى للتحضير لليوم الوطني لمصر والمقرر اقامته يوم 30 أكتوبر المقبل.

واضافت وزيرة التجارة والصناعة أن الجناح المصري أستقبل 10 آلاف زائر في إطار فعاليات الافتتاح التجريبي الذي أجرته ادارة اكسبو وهو ما يعكس أهمية الجناح المصري والمحتوى المتميز الذي أعدته الحكومة المصرية للمشاركة بالجناح، مشيرة إلى ان عرض تابوت أثري بالجناح للكاهن بسماتيك والمكتشف مؤخرا بمنطقة سقارة يمثل حدث فريد من شأنه وضع الجناح المصري في مصاف أكبر وأهم الأجنحة المشاركة.

وأضافت أنه كذلك يتم خلال المعرض، عرض المشروعات القومية العملاقة التي تم إنشائها خلال الـ 7 سنوات الماضية عبر شاشات تفاعليه، وهناك تفاصيل أكثر تظهر حال الدخول على المحتوى الخاص بتلك المشروعات، كذلك نقوم بعرض المبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة ومشروعات الطاقة والكهرباء والغاز.

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الرئيس السيسي وهاميلتون موراو، نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية،

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أيمن عبد المجيد

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جانب من مؤتمر المجلس الأعلى للإعلام

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كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام

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كرم جبر

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