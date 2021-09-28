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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تعلن موعد عودة طلبة الابتدائي ورياض الأطفال إلى المدارس

رياض الأطفال
رياض الأطفال

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية، اليوم الثلاثاء، عودة طلبة الصفوف الابتدائية ورياض الأطفال إلى الدراسة حضوريا، وذلك ابتداء من 30 أكتوبر المقبل.

ووفقا لصحيفة "اليوم" السعودية فإن"هذا القرار جاء بناء على نتائج دراسات اللجان المشكلة من هيئة الصحة العامة "وقاية"، ووزارتي الصحة والتعليم، لتحقيق العودة الآمنة، للطلاب خصوصا في هذه المرحلة من العمر".

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وأضافت أنه تقرر: "استثناء ذوي الأمراض المناعية وزارعي الأعضاء الكلى، والأمراض المزمنة، من طلبة الابتدائية ورياض الأطفال من الدراسة حضوريا، مع توفير التعليم لهم عن بعد".

وتابعت الصحيفة السعودية: "وجود نماذج تشغيلية، أسوة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية وفق كثافة كل مدرسة، مع تطبيق التعليم المدمج حضوريا وعن بعد، والتشديد على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية".

وكانت وزراة التعليم السعودية أعلنت فتح جميع مدارس السعودية أبوابها يوم 15 أغسطس وعودة الإداريين والإداريات إلى المدارس بعد تمتعهم بإجازتهم الصيفية، وتعليق الدراسة بسبب جائحة كورونا فيما تكون عودة جميع المعلمين والمعلمات، يليهم في أسبوع الطلبة.
 

وزارة التربية والتعليم السعودية جائحة كورونا رياض الأطفال مدارس السعودية الأمراض المناعية

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