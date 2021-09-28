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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من داخل سيارتها.. مي سليم تظهر بإطلالة مبهجة

مي سليم
مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهرت مي سليم بإطلالة مبهجة، داخل سيارتها، حيث كانت ترتدى تي شيرت عاري الكتفين، ورفعت شعرها للخلف بطريقة مميزة واعتمدت علي الماكياج الناعم الذي أبرز جمالها".

وأعربت الفنانة مي سليم، عن سعادتها بمشاركتها في فيلم “200 جنيه” مع كوكبة كبيرة ومهمة من النجوم، وتقديمها شخصية جديدة ومختلفة، مشيرة إلى أنه يوجد عدد كبير من المشاهد الصعبة في الفيلم.

وتابعت مي سليم ممازحة: «أول 200 جنيه في حياتي خطفتها من شنطة ماما».

وكشفت مي سليم، عن مواقفها المضحكة في كواليس العمل، قائلة "انا جننت محمود حافظ و طلعت عين أحمد السعدني بس هما اخواتي و انا بحبهم اوي و مستمتعه بالعمل معهم".

ويشارك فى بطولة فيلم  قصة حياة 200 جنيه مع عدد من الأسماء التي تعود للسينما بعد غياب على رأسهم النجم هانى رمزى والفنانة القديرة إسعاد يونس ، وكل من ليلى علوى وآسر ياسين ودينا فؤاد  وأحمد رزق وعمرو عبد الجليل ومحمد فراج وخالد الصاوي وآسر ياسين وأحمد داوود.

 

إطلالة مبهجة الفنانة مي سليم من سيارتها صورة جديدة فيلم قصة حياة 200 جنية

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