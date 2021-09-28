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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب علاقة شذوذ.. شاب يمزق جسد مسن ب 10 طعنات في الشيخ زايد

صدى البلد

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في حل لغز العثور على جثة مسن داخل شقته بالشيخ زايد حيث تبين أن شاب وراء ارتكاب الجريمة عقب خلاف بينهما بسبب علاقة شذوذ.

تلقى العميد عمرو البرعي، رئيس قطاع أكتوبر، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة مسن مقتولًا داخل شقته بالحي الثالث نطاق دائرة قسم أول الشيخ زايد.

وجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ وفحص مسرح الجريمة بدقة تنسيقا مع الأدلة الجنائية.

عُثر على جثة شخص أصل إقامته إحدى محافظات الصعيد، يبلغ من العمر 61 سنة، بها 10طعنات متفرقة بالجسم، ووجود بعثرة في محتويات الشقة، شكل اللواء مدحت فارس مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.

تحريات العقيد أحمد نجم مفتش فرقة الشيخ زايد، توصلت إلى أن المجني عليه شاذ جنسيًا، كان يمارس الشذوذ مع الصبية مقابل مبلغ مالي إلا أن آخرهم، 22 سنة، رفض استكمال تلك العلاقة فوقعت بينهما مشادة.

وبحسب تحريات الرائد كريم سمير رئيس مباحث أول الشيخ زايد، أمسك الشاب بسلاح أبيض “سكين” وانهال بالطعنات على المسن فأرداه قتيلا واستولى على مبلغ مالي ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة.

تحرر المحضر اللازم، والإحالة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

الأجهزة الامنية الاجهزة الامنية بالجيزة الشيخ زايد

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